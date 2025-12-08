Decretan prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado en Iquique

La Fiscalía Local de Iquique obtuvo este domingo la prisión preventiva de un hombre acusado de agredir y estrangular a su ex pareja al interior del domicilio de la víctima.

Según los antecedentes, cerca de las 20.00 del sábado la víctima regresó a su vivienda y encontró a su expareja —de 26 años y nacionalidad boliviana— en el interior del domicilio. Ambos habían mantenido una relación de tres meses, la cual terminó en septiembre.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer le pidió que se retirara, pero el imputado se negó y, tras una discusión, ambos salieron a la vía pública, momento en que él la empujó, ocasionando su caída.

Tras esto, el imputado la siguió hasta su domicilio, y en el interior, la mujer intentó resguardarse en una de las habitaciones, pero el sujeto ingresó por la fuerza y la agredió. La víctima consiguió zafarse y llegar al living, momento en que su hija de nueve años pidió ayuda a una familiar. Carabineros acudió al lugar y detuvo al individuo.

“Gracias al desarrollo de las diligencias, se obtuvieron antecedentes suficientes para acreditar el delito en esta etapa, particularmente la fotografía y constatación de lesiones, declaraciones de los funcionarios aprehensores y de la propia víctima”, sostuvo el fiscal José Rivera.

El Ministerio Público formalizó al hombre por femicidio frustrado y violación de morada, solicitando su prisión preventiva, petición que fue acogida por el Tribunal de Garantía, dado que el imputado mantenía denuncias previas en su contra.

El plazo de investigación fue fijado en 60 días.