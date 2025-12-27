SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Defensas ponen en duda pruebas de Fiscalía en novena audiencia de formalización por Operación Apocalipsis

    La defensa pública planteó la hipótesis de que estos hechos que se imputan corresponderían a una "infracción reglamentaria", más que a delitos de cohecho en el caso de los gendarmes.

    Por 
    Antonella Cicarelli
     
    Sebastián Escobar F.

    Este sábado se desarrolló la novena audiencia de formalización de la Operación Apocalipsis, causa en la que 71 imputados, 47 gendarmes y 24 civiles que están acusados por delitos de soborno, cohecho, asociación criminal y lavado de activos, vinculados a un sistema de “manillas” para el ingreso de encomiendas ilegales a Santiago Uno y al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

    Hoy fue el turno de la Defensoría Penal Publica, liderada por el abogado Christian Basualto, quien estuvo a cargo de los alegatos a favor de los funcionarios de Gendarmería. En esta oportunidad cuestionó la falta de detalles en la investigación del Ministerio Público, particularmente en relación con las transferencias de dinero detectadas entre los imputados.

    Basualto sostuvo que en las conversaciones telefónicas interceptadas no se especifica a qué especie corresponderían las encomiendas, a qué internos iban dirigidas, ni si efectivamente se concretó el ingreso de los elementos a los recintos penitenciarios.

    “Aquí puede haber única y exclusivamente una infracción reglamentaria de un funcionario público, toda vez que no se pueda asociar ni a la formalización, ni a los antecedentes de cargo que respecto de esas conversaciones se haya pactado un pago previo de un beneficio económico o que se haya prometido el pago una vez que el servicio se haya realizado”, señaló el defensor.

    Defensas cuestionan asociación criminal en Operación Apocalipsis y critican investigación basada en informes de Gendarmería JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El abogado agregó que, pese a que se cuenta con datos de personas que habrían pagado por el ingreso de encomiendas, ninguna de ellas figura como imputada en la causa. “Yo creo que el Ministerio Público no tiene certeza de que estas transferencias hayan sido para el pago de una coima”, planteó Basualto.

    En tanto, los defensores representantes de los imputados civiles, siguieron una línea defensiva similar, cuestionando la configuración de los delitos de soborno y asociación criminal.

    Respecto del primero, el jurista señaló que para que esta figura se configure debe existir un pacto previo. “Si el ingreso fue solo por negligencia, el soborno deja de existir”, sostuvo.

    En la misma línea, la abogada defensora cuestionó la peligrosidad atribuida por la Fiscalía, argumentando que “las encomiendas solo eran para el ingreso de alimentos”.

    Defensas cuestionan asociación criminal en Operación Apocalipsis y critican investigación basada en informes de Gendarmería JAVIER TORRES/ATON CHILE

    No obstante, mencionó como excepción el caso del ingreso de celulares y droga en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, antecedentes que forman parte de la investigación del Ministerio Público.

    Durante varias jornadas realizadas en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, se ha escuchado la exposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente, encabezada por el fiscal Marcos Pastén, así como los planteamientos de las defensas de los imputados, quienes en la mayoría de los casos han cuestionado la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

    Hasta ahora, 19 personas han desistido de apelar contra esta medida cautelar, dos imputados se encuentran en prisión preventiva y seis cumplen arresto domiciliario.

    Al cierre de la audiencia, la defensa insistió en que no se cumplen los requisitos objetivos ni subjetivos del delito de asociación criminal, planteando que, ante eventuales ambigüedades probatorias, debe privilegiarse una interpretación menos gravosa de los hechos.

    Defensas cuestionan asociación criminal en Operación Apocalipsis y critican investigación basada en informes de Gendarmería Pablo Vásquez R.

    En ese sentido, se cuestionó la forma en que el Ministerio Público describe la supuesta organización, señalando que resulta discutible que civiles dirijan a funcionarios de Gendarmería y que gran parte de la investigación se sustente en informes elaborados por la propia institución actualmente cuestionada en la causa.

    Asimismo, la defensa planteó dudas sobre la existencia de una estructura criminal jerárquica, señalando que los grupos identificados responderían más bien a personas individuales vinculadas a actividades informales, y no necesariamente a una asociación ilícita organizada.

    También se cuestionó la falta de participación temprana de organismos externos en la indagatoria, planteando reparos desde el punto de vista de la transparencia y objetividad del proceso investigativo.

    Finalmente, y ante lo avanzado de la jornada, el tribunal resolvió continuar la audiencia este domingo, manteniendo la misma modalidad de funcionamiento.

    Más tarde, Basualto mencionó que mañana comenzarán con los alegatos en relación al delito de lavado de activos y ante la consulta de si apoyaría a los defensores privados en presentar un recurso de nulidad si se resuelve la prisión preventiva, dijo que “en la eventualidad que así lo dé, haremos análisis de antecedentes y ver la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la prisión preventiva”.

    Defensas cuestionan asociación criminal en Operación Apocalipsis y critican investigación basada en informes de Gendarmería JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Lee también:

    Más sobre:Operación ApocalipsisMinisterio PúblicoDefensoría Penal PúblicaFiscalía Metropolitana OccidenteGendarmesSantiago UnoCPF San Joaquín12° Juzgado de Garantía de Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Totalmente inadecuada” y “debe ser removida”: parlamentarios de la Comisión de RR.EE. y publicación de embajadora en Nueva Zelandia

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM

    Sospechoso de iniciar incendio en el Maule queda en libertad: se decidió no formalizar por falta de antecedentes

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de balacera en edificio de Inglaterra 1144 en Independencia

    Incendio en Pichidegua habría sido iniciado por niños que jugaban con un encendedor

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    2.
    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    Rubén Pérez: “Por fin se admite que Gendarmería es relevante en el circuito de seguridad pública”

    3.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    4.
    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    5.
    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal
    Chile

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    “Totalmente inadecuada” y “debe ser removida”: parlamentarios de la Comisión de RR.EE. y publicación de embajadora en Nueva Zelandia

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM
    Negocios

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM

    Codelco y SQM sellaron su alianza en salar de Atacama y crean nueva empresa: Nova Andino Litio

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Con sus hijos y esposa como protagonistas: el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el duelo ante Wolverhampton
    El Deportivo

    Con sus hijos y esposa como protagonistas: el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el duelo ante Wolverhampton

    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral
    Mundo

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad