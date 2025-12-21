SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Denuncias internas y allanamientos: Fiscalía detalla cómo imputados por Operación Apocalipsis “burlaban” el sistema penal

    La tercera jornada de formalización finalizó este domingo y continuará durante el lunes.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Este domingo se llevó a cabo la tercera jornada de formalización por el caso de cohecho y soborno que involucra a funcionarios de Gendarmería, en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, también conocido como Operación Apocalipsis.

    Anteriormente Marco Pastén, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, estuvo casi dos jornadas completas leyendo los cargos por los que se le imputan a 70 personas, entre ellas 47 funcionarios de Gendarmería.

    Durante esta última el fiscal Sergio Soto se dedicó a explicar cómo operaban las diferentes estructuras criminales dentro de los penales como La Dora, Los Colombia, Las Chilenas y Las Bolivianas. También describió algunas escuchas telefónicas en que se planeaban los ilícitos y mostró videos de cómo se ingresaban las encomiendas.

    Denuncias internas y allanamientos: Fiscalía detalla cómo imputados por Operación Apocalipsis "burlaban" el sistema penal

    Durante la sesión dominical, como mencionó Soto, la Fiscalía se dedicó a explicar detalles sobre la estructura, el periodo prolongado en que operaron y que hubo voluntad de organización para cometer estos actos.

    El persecutor, además, mencionó durante su exposición que las bandas de manilleros se denunciaban entre sí y realizaban allanamientos dentro de los penales para luego poder vender las encomiendas que ingresaba su propio grupo.

    Aparte de comida, los manilleros ingresaban perfumes, alcohol, cigarrillos, televisores, ropa, calientacamas, consola de videojuegos y otros elementos prohibidos. E incluso se registró el ingreso de varias encomiendas para realizar un asado dentro de Santiago Uno.

    Denuncias internas y allanamientos: Fiscalía detalla cómo imputados por Operación Apocalipsis "burlaban" el sistema penal

    El fiscal Soto comentó información que recibieron a través de una testigo, quien les señaló que pagaba entre 40 y 50 mil pesos, a uno de los jefes de manillas, por cada encomienda que dejaba pasar al penal. La testigo también mencionó que el funcionario le decía que si no tenía dinero podía pagar con servicios sexuales.

    Los principales delitos que busca perseguir la Fiscalía son cohecho agravado para los funcionarios de Gendarmería y soborno para los civiles involucrados.

    “Acá creemos que este grupo de imputados se burló del sistema penal”, señaló Soto al final de la audiencia.

    Antes de pasar al siguiente capítulo que planeaba exponer el Ministerio Público, en específico sobre el delito de cohecho, el juez Francisco Ramos decidió que se continuara con la formalización este lunes, en que se espera que hable la defensa y se establezcan las medidas cautelares. La audiencia será retomada este 22 de diciembre, a las 10.00 horas.

    Fiscal Pastén: “Este tipo de conductas son impresentables”

    Tras el cierre de la jornada de formalización, el fiscal regional occidente, Marcos Pastén anticipó que entregaran más antecedentes sobre lavado de activos y que para el Ministerio Público esta investigación tiene gran relevancia.

    Esto debido a que “en la contingencia que nos encontramos hoy día, en donde la ciudadanía reclama mayor seguridad y avizoramos el peligro que significa el crimen organizado, este tipo de conductas son impresentables”, comentó.

    Pastén calificó la jornada como “provechosa” y sobre las pruebas que enseñó el fiscal Soto durante la audiencia señaló que se tratan de hasta 100 escuchas telefónicas que consideran cerca de 3 mil horas de conversaciones analizadas. Igualmente, revisaron 9 mil transacciones comerciales e investigaron el patrimonio de los imputados.

    “Aquí estamos dando cuenta de un negocio criminal. Y eso es la relevancia que para nosotros tiene esta investigación. Estamos hablando de personas que dejaron de ser gendarmes hace tiempo, en definitiva, porque estaban dedicadas únicamente a la comisión de delito, aprovechando su condición de funcionarios públicos”, señaló el fiscal regional.

    Cabe recordar que ya seis personas se encuentran con arresto domiciliario y dos ya tiene prisión preventiva, luego de acordarlo entre sus defensas y el tribunal.

    Denuncias internas y allanamientos: Fiscalía detalla cómo imputados por Operación Apocalipsis "burlaban" el sistema penal

