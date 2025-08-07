Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

La Defensoría Penal Pública (DPP) abrió un sumario contra el defensor Víctor Providel tras la denuncia realizada por la abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

La querellante presentó un reclamo formal contra Providel acusando que habría mantenido comunicaciones con un sujeto con el fin de difundir videos de la denunciante, una mujer de 33 años.

Esa es justamente una arista por el delito de amenazas que abrió hace algunos meses la Fiscalía Centro Norte, luego de que recibieran la información de que un sujeto uruguayo estaba acosando a la mujer. Esa causa mantiene a dos personas en calidad de imputados: uno, el sujeto uruguayo, y el otro, el hombre que mantuvo contacto con Providel.

En el texto difundido por la Defensoría Penal Pública no se menciona un cambio de defensor para Monsalve, por lo que Providel seguirá en sus labores a la espera del término de la investigación administrativa .

“Al tomar conocimiento de los actos denunciados, se instruyó el inicio de una investigación administrativa con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existen o no faltas a la probidad y ética profesional, ya que éstos son unos de los valores fundamentales que rigen el actuar de todos los defensores penales públicos", se señala en el comunicado.

“Nuestro rol institucional es prestar defensa penal -sin distinción- a todas las personas que enfrentan un proceso judicial y no cuentan con un abogado de confianza, resguardando siempre el respeto a los derechos fundamentales que le asisten a todas personas”, añade la DPP.

Por último, la institución afirma que “en el caso que se establezca la vulneración de algún derecho o de algún deber legal, como Defensoría adoptaremos las sanciones correspondientes, sin hacer defensas corporativas y respetando siempre la presunción de inocencia ”.

La denuncia

De acuerdo a la denuncia de la penalista, Providel habría facilitado contactos de periodistas de televisión para que el sujeto uruguayo acudiera a los medios a presentar videos donde la mujer saldría en estado de intemperancia.

“La colaboración con la entrega de información vinculada a la vida privada de la víctima de una indagación penal falta gravemente a la ética profesional según las prescripciones del Código de Ética del Colegio de Abogados”, señala el texto de Santibáñez.

La abogada aseguró que no descartaba iniciar acciones penales contra Providel. Esa arista está siendo investigada también por el fiscal Francisco Jacir.