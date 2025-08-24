SUSCRÍBETE
Nacional

Dejan en prisión preventiva a madre que sustrajo a su hija de 19 días desde hospital en Coronel

La mujer retiró a la recién nacida pese a una orden judicial que mantenía a la lactante bajo cuidado médico.

Por 
Roberto Martínez

Este domingo 24 de agosto, el Juzgado de Garantía de Coronel dejó en prisión preventiva a C.D.C.V.M., mujer que el lunes pasado sustrajo a su hija, nacida hace 19 días, desde el Hospital San José de Coronel, en la Región del Biobío.

La madre fue imputada por el Ministerio Público por los delitos consumados de sustracción de menor, desacato y tráfico de drogas.

En la audiencia de formalización, el juez Jorge Henríquez Mora resolvió que la libertad de la mujer constituye un “peligro para la seguridad de la sociedad”, ordenando su ingreso a un centro penitenciario. Además, se fijó un plazo de tres meses de investigación.

Los hechos se remontan al pasado lunes 18 de agosto, cuando alrededor de las 15.10 horas la imputada ingresó al servicio de neonatología del referido recinto asistencial, donde permanecía internada su hija de solo 19 días por orden del Juzgado de Familia.

Pese a que la lactante debía seguir bajo cuidado médico hasta la audiencia de protección, la mujer –con ayuda de un acompañante adulto– redujo al obstetra que vigilaba la sección y logró retirar a la bebé. Posteriormente huyó en un vehículo station wagon que la esperaba en las afueras del recinto.

La acción derivó en un amplio operativo policial para dar con el paradero de la recién nacida.

Ese mismo día, cerca de las 20:16 horas, funcionarios policiales allanaron el domicilio de la imputada, donde encontraron 425,5 gramos de pasta base de cocaína y $2.380.000 en efectivo, además de indicios de su participación en actividades ligadas al narcotráfico.

Durante los días siguientes, entre el 18 y el 20 de agosto, la mujer se mantuvo oculta en distintos domicilios para evitar su captura. Finalmente fue detenida el miércoles 20 en la población Candelaria, en San Pedro de la Paz.

Cabe señalar que Carabineros había confirmado la sustracción del lactante pocas horas después del hecho, subrayando que la madre no tenía la custodia de la menor.

La guagua, que llevaba nueve días internada en observación por una enfermedad, estaba bajo una medida de protección decretada por el tribunal de familia. Su situación médica y su paradero tras la sustracción generaron especial inquietud en la comunidad y motivaron un despliegue policial que incluyó cámaras municipales y vigilancia en las principales arterias de la ciudad.

