Denuncia de agresión en Sename: Fiscalía inicia investigación de oficio y directora del organismo dice que hecho “nos preocupa”

La Fiscalía Oriente anunció que iniciará una investigación de oficio en el centro del Sename ubicado en Providencia, luego de que ayer se divulgara un video donde se registra la voz de un menor pidiendo auxilio al interior de ese recinto.

Anoche, tras conocerse el hecho, el Sename anunció que iniciaría una indagatoria para dilucidar qué ocurrió. Según dijo el organismo, esto sucedió en la Residencia Familiar Carlos Antúnez el lunes recién pasado.

De acuerdo a los antecedentes preliminares entregados hoy, un menor habría sufrido una descompensación emocional por lo que se llamó a personal del Samu, quienes, por protocolo, en algunos casos solicitan la participación de Carabineros. En esta ocasión los funcionarios de salud no llegaron al recinto.

Esta mañana, hasta ese lugar llegó la jueza coordinadora del Tribunal de Familia, Lorena Bruna, quien señaló que el protocolo se activó, pero no fue “eficaz”.

Hoy, la directora nacional del Sename, Rosario Martínez, dijo que el hecho “nos preocupa”.

“Estos niños están en medidas extremas de protección, en una residencia, por hechos de violencia previa que han sufrido en su temprana edad. Por lo tanto, son niños que presentan algunas patologías de salud mental que requieren tratamiento, cuidado e intervención múltiple para poder abordaros y para poder restituir sus derechos. Estos niños tienen, a veces, desajustes emocionales y tienen niveles de intensidad, y la mayoría de las veces son contenidos por los equipos de la residencia”.

En ese contexto, agregó que “cuando la descompensación escala, es crítica, y está en riesgo no solamente la integridad física del niño afectado, sino que también de otros, se activan protocolos y se llama al SAMU”, agregó.

“Lamentablemente SAMU no puedo llegar, estamos presentado una pandemia importante, me imagino que esa debió ser la razón por la cual no pudieron acudir rápidamente”, dijo.

Por otra parte, en forma unánime la Sala de la Cámara de Diputados acordó presentar un recurso de protección en favor de niños, niñas y adolescentes del Sename, en particular de la residencia familiar Carlos Antúnez. Según se informó, la presentación se hace en virtud del artículo 55 del Reglamento de la Cámara, “que permite al Presidente de la Corporación a ejercer acciones en representación de la Cámara de Diputadas y Diputados ante el Tribunal Constitucional y los tribunales superiores de justicia”.

Por la mañana, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, dijo que “es un audio estremecedor, nos duele en lo más profundo sobre todo para quienes somos padres”.