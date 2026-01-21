Denuncia por disparos obliga a retirar a Bomberos de incendio en Concepción y abre investigación policial

Una grave denuncia realizada por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Concepción encendió las alertas durante la tarde de este martes, luego de que personal desplegado en el combate de un incendio forestal asegurara haber escuchado disparos en sectores aledaños a Puente Las Pataguas, Puente Victoria y Puente 3, en la comuna de Concepción, Región del Biobío.

La situación obligó a retirar de forma inmediata a las unidades que operaban en el lugar y dio paso a un procedimiento policial que actualmente se encuentra en investigación.

Así lo confirmó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, Felipe Ríos, quien detalló a 24 Horas que el incidente fue reportado directamente por voluntarios que se encontraban trabajando en terreno.

“En horas de esta tarde se nos reportó un incidente con nuestro personal que se encontraba combatiendo un incendio forestal en el sector del puente Las Pataguas, en el cual aseguran que personal desconocido habría accionado disparos contra nuestro personal”, señaló.

Retiro inmediato del personal

Tras recibir el reporte, la información fue comunicada al puesto de comando del incendio, desde donde se tomó la decisión de retirar de inmediato al personal, priorizando la seguridad de los voluntarios.

Según explicó Ríos, el repliegue se realizó sin que se registraran lesionados ni situaciones adicionales de riesgo para Bomberos.

“Esta información fue reportada al puesto de comando y nosotros de forma inmediata tomamos la determinación de retirar a nuestro personal del lugar, indicándonos que se encontraban sin novedades”, precisó el comandante.

En paralelo, el hecho fue alertado a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ejército, quienes concurrieron al sector para efectuar labores de resguardo y verificación.

Mientras la PDI continúa con las diligencias investigativas, Bomberos resolvió no enviar nuevas unidades al sector afectado hasta que existan condiciones de seguridad adecuadas.

Según indicó el comandante, la policía informó que realizará rondas preventivas en el área, mientras se esclarecen los hechos.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Concepción manifestaron su preocupación por lo ocurrido, subrayando que no existen registros recientes de situaciones similares durante el combate de incendios forestales en la zona.

“En los últimos años no tenemos registro de este tipo de antecedentes. Nosotros como Bomberos lamentamos profundamente este tipo de acciones”, enfatizó Felipe Ríos.

Finalmente, el oficial recalcó el rol exclusivamente humanitario de la institución y el impacto que este tipo de hechos tiene en el trabajo de emergencia.

“Lo único que nosotros estamos realizando es combatir un incendio para poder mitigar las llamas y no tener más víctimas ni vecinos afectados por esta catástrofe”, concluyó.