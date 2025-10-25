Desarticulan en Rancagua a una de la mayores bandas dedicadas al robo de cables de cobre en la zona centro-sur

Una de las bandas más grandes dedicadas al robo de cable de cobre en la zona centro sur del país fue desarticulada tras un trabajo colaborativo de la Fiscalía Regional de Ñuble con la Policía de Investigaciones (PDI) de la mencionada región.

Según los antecedentes conocidos, el grupo operaba entre la Región Metropolitana y Ñuble. La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Chillán capturó durante esta semana a once miembros de la organización criminal .

Lo anterior se habría desarrollado en el contexto de la “Operación Oro Rojo”, explicó el subprefecto Nelson Contreras, de la PDI de Ñuble. Los sujetos habrían participado en una serie de robos en Paine, Retiro, Rancagua, Codegua, Longaví, San Rafael, Linares, Parral, Ñiquén, San Carlos y El Carmen, todos ocurridos en un período de un año.

La investigación se habría iniciado precisamente tras el robo de cables y transformadores en un predio en El Carmen, Región de Ñuble.

“La víctima había sido víctima de varios hechos, instaló cámaras, en este caso en su predio, con lectores de patente, y así se logró identificar vehículos sospechosos hasta que se fue logrando desarmar esta madeja, identificando a los propietarios de los vehículos y las vinculaciones que tenían principalmente con la sexta región cada uno de sus miembros”, detalló el fiscal (s) de Ñuble, Rolando Canahuate.

Para capturar a la banda, se ejecutaron órdenes de entrada y registro a doce inmuebles ubicados en Rancagua. “Se incautaron un vehículo, 21 kilos de cable de tendido eléctrico, dos pistolas a fogueo, tres cartuchos de escopetas, un rifle, herramientas y accesorios usados para cortar los cables”, detalló el jefe de la Biro, el subprefecto Rodrigo Briones.

Durante la jornada del jueves se desarrolló la audiencia de formalización de los once imputados en el Juzgado de Garantía de Yungay por los delitos de asociación criminal y apropiación de cable del tendido eléctrico .

El tribunal determinó la prisión preventiva para nueve de los imputados, mientras que para dos de ellos habría establecido arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país. Se declararon tres meses para la investigación.

Mientras tanto, hay otros dos imputados que se encuentran prófugos y estarían siendo buscados por la policía.