Dictan prisión preventiva contra imputado por robo, violación y femicidio de Valentina Alarcón

En prisión preventiva quedó esta tarde el imputado por la violación y homicidio contra Valentina Alarcón, joven de 26 años que se encontraba desaparecida desde el 25 de octubre y que fue encontrada muerta hace dos días.

El cuerpo de la joven fue encontrado en uno de los sitios de interés para el Ministerio Público: la población El Castillo en La Pintana. Esta jornada, la Policía de Investigación detuvo a un hombre de 33 años por su presunta responsabilidad en el crimen.

Al término de la audiencia de formalización, en la que el sujeto fue imputado como autor de los delitos de robo, violación y femicidio, la fiscal Pamela Bustamante dio detalles de la indagatoria. Según expuso, una de las diligencias claves fue la georreferenciación del celular de Valentina Alarcón.

“Logramos la georreferenciación de Valentina que era compatible con la última información que teníamos de que efectivamente ella había salido sola desde su domicilio en la comuna de Puente Alto hacia un sector que en una primera instancia no sabíamos dónde era, pero que después la georreferenciación nos dio la comuna de La Pintana, específicamente El Castillo. Lo que hizo la policía es testear si ese teléfono estaba activo con otro número, lo que efectivamente nos dio positivo”, relató.

Luego al dar con el celular en cuestión, una testigo reveló que su pareja, quien consumía droga, lo había comprado de manera informal. Este sujeto, a su vez, reveló lo había adquirido a través de un sujeto apodado “el colombiano”. “Nosotros ahí nos enteramos de que ‘el colombiano’ efectivamente estaba involucrado en esto como un sujeto de interés”, sostuvo la fiscal.

“Nosotros entendemos de que más que un conocimiento personal, porque esa información aún no la tenemos, lamentablemente Valentina consumía droga. Por lo tanto, ella llegó a ese, entendemos, a ese domicilio a consumir droga. Y lo que los testigos dicen es que efectivamente consumió droga con este sujeto”, dijo la fiscal para luego relatar que el imputado agredió sexualmente a la víctima.