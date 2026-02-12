Director de Gendarmería acusa “negligencia inexcusable” por fuga de reo y advierte sobre alza de violencia en cárceles

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, abordó durante este jueves la errónea liberación de un reo desde el Centro de Justicia de Santiago, en la Región Metropolitana, y se refirió a la seguidilla de hechos que han sacudido recientemente a Gendarmería.

En diálogo con Radio infinita, Pérez señaló que “hay una negligencia funcionaria inexcusable” y que “estamos hablando de un error grosero, convenido por personal, que en el trato directo con los disputados debieron chequear de mejor manera y contando con las herramientas a su alcance”.

Este miércoles, además, Gendarmería comunicó el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados, quienes fueron removidos de sus funciones. Al respecto, Pérez acotó que la institución esta “evaluando con mayor detención los antecedentes para determinar otras medidas de mayor intensidad que podamos adoptar durante esta jornada”.

“No hay indicios respecto a que haya sido un factor determinante la tecnología o que exista alguna matiz de corrupción, sino más bien existe una falta de rigor administrativo y una falta de celo funcionario en el chequeo y en la contrastación de los antecedentes ”, agregó.

Violencia en las cárceles

El pasado domingo un reo de la cárcel de La Serena asesinó a su compañero de celda y según se conoció, habría cometido actos de canibalismo, lo que provocó la remoción del jefe del complejo penitenciario. Este hecho, sumado a los tres homicidios registrados en la cárcel de Valdivia, abrieron un flanco en torno al nivel de violencia dentro de las cárceles a nivel nacional.

Pérez denunció que la institución sufrió durante décadas el abandono estatal. “Gendarmería carece de condiciones estructurales históricas que le permitan hoy sobrellevar la potencia del fenómeno criminal que estamos enfrentando” , señaló.

Imagen referencial de centro penitenciario.

Sobre la violencia sostuvo que “tenemos un nivel de violencia altísimo en las cárceles que estamos conteniendo. Hay mucha gente agredida y lesionada, los internos arremeten fuertemente contra nuestros funcionarios (...) Nos estamos haciendo cargo del problema y lo que quiero dejar muy claro, las cárceles son peligrosas y son violentas", acusó.

“En los últimos cinco años hemos tenido un incremento cercano al 40% de la población penal. Hoy tenemos más de 63 mil internos distribuidos en 81 establecimientos penitenciarios y en los últimos cinco años también hay que considerar que la dotación de funcionarios de gendarmería no ha crecido” , añadió.

Aún así, señaló que “no nos vemos intimidados, tampoco estamos sobrepasados, nosotros tenemos el control de las cárceles”.