SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Director de Gendarmería acusa “negligencia inexcusable” por fuga de reo y advierte sobre alza de violencia en cárceles

    El titular de la institución, Rubén Pérez, señaló que “no hay indicios respecto a que haya sido un factor determinante la tecnología o que exista alguna matiz de corrupción, sino más bien existe una falta de rigor administrativo y una falta de celo funcionario en el chequeo y en la contrastación de los antecedentes”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Director nacional de Gendarmería Rubén Pérez

    El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, abordó durante este jueves la errónea liberación de un reo desde el Centro de Justicia de Santiago, en la Región Metropolitana, y se refirió a la seguidilla de hechos que han sacudido recientemente a Gendarmería.

    En diálogo con Radio infinita, Pérez señaló que “hay una negligencia funcionaria inexcusable” y que “estamos hablando de un error grosero, convenido por personal, que en el trato directo con los disputados debieron chequear de mejor manera y contando con las herramientas a su alcance”.

    Este miércoles, además, Gendarmería comunicó el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados, quienes fueron removidos de sus funciones. Al respecto, Pérez acotó que la institución esta “evaluando con mayor detención los antecedentes para determinar otras medidas de mayor intensidad que podamos adoptar durante esta jornada”.

    “No hay indicios respecto a que haya sido un factor determinante la tecnología o que exista alguna matiz de corrupción, sino más bien existe una falta de rigor administrativo y una falta de celo funcionario en el chequeo y en la contrastación de los antecedentes”, agregó.

    Violencia en las cárceles

    El pasado domingo un reo de la cárcel de La Serena asesinó a su compañero de celda y según se conoció, habría cometido actos de canibalismo, lo que provocó la remoción del jefe del complejo penitenciario. Este hecho, sumado a los tres homicidios registrados en la cárcel de Valdivia, abrieron un flanco en torno al nivel de violencia dentro de las cárceles a nivel nacional.

    Pérez denunció que la institución sufrió durante décadas el abandono estatal. “Gendarmería carece de condiciones estructurales históricas que le permitan hoy sobrellevar la potencia del fenómeno criminal que estamos enfrentando”, señaló.

    Imagen referencial de centro penitenciario.

    Sobre la violencia sostuvo que “tenemos un nivel de violencia altísimo en las cárceles que estamos conteniendo. Hay mucha gente agredida y lesionada, los internos arremeten fuertemente contra nuestros funcionarios (...) Nos estamos haciendo cargo del problema y lo que quiero dejar muy claro, las cárceles son peligrosas y son violentas", acusó.

    “En los últimos cinco años hemos tenido un incremento cercano al 40% de la población penal. Hoy tenemos más de 63 mil internos distribuidos en 81 establecimientos penitenciarios y en los últimos cinco años también hay que considerar que la dotación de funcionarios de gendarmería no ha crecido”, añadió.

    Aún así, señaló que “no nos vemos intimidados, tampoco estamos sobrepasados, nosotros tenemos el control de las cárceles”.

    Más sobre:Rubén PérezGendarmeríaCentro de Justicia de SantiagoCárcel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería

    Acciones y bonos del Estado: los límites establecidos para las inversiones del Fapp

    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    Dolores Fernández, exalta ejecutiva de Walmart Argentina y México, será la nueva CEO de Cencosud en el país vecino

    Lo más leído

    1.
    Denunciantes de Felipe Berríos: “Hemos tenido que enfrentarnos, sin recursos, a un hombre poderoso y sin escrúpulos”

    Denunciantes de Felipe Berríos: “Hemos tenido que enfrentarnos, sin recursos, a un hombre poderoso y sin escrúpulos”

    2.
    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    3.
    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    4.
    Procultura: Corte rechaza solicitud de prisión preventiva y mantiene cautelares de Alberto Larraín y otros tres imputados

    Procultura: Corte rechaza solicitud de prisión preventiva y mantiene cautelares de Alberto Larraín y otros tres imputados

    5.
    Sismo de mediana intensidad se produjo en región de Magallanes

    Sismo de mediana intensidad se produjo en región de Magallanes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Tomás Barrios este jueves en ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Tomás Barrios este jueves en ATP de Buenos Aires

    Vallejo hace distinción tras anuncio de cooperación a Cuba: “Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos”
    Chile

    Vallejo hace distinción tras anuncio de cooperación a Cuba: “Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos”

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Procultura: Corte rechaza solicitud de prisión preventiva y mantiene cautelares de Alberto Larraín y otros tres imputados

    Las AFP se acercan al porcentaje necesario para elegir a dos directores en Latam Airlines
    Negocios

    Las AFP se acercan al porcentaje necesario para elegir a dos directores en Latam Airlines

    Acciones y bonos del Estado: los límites establecidos para las inversiones del Fapp

    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Operación Arctic Sentry: por qué la OTAN está reforzando su presencia militar en el Ártico

    “Un equipo sin ideas”: en Perú critican a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    “Un equipo sin ideas”: en Perú critican a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores

    El Super Gigante frenó su avance: Matilde Schwencke cerró su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno

    Histórico jugador del Sevilla lanza tajante ultimátum al técnico Matías Almeyda

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena
    Cultura y entretención

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    La justicia estadounidense desestima las demandas por agresión sexual contra el escritor Neil Gaiman

    Los Bunkers y Los Tres comparten escenario en el Festival de Antofagasta

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”
    Mundo

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Delcy Rodríguez en primera entrevista con periodista de EE.UU.: Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela

    La lucha por el dominio del Pacífico occidental: Cómo China busca ampliar su influencia en los microestados de la región

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó