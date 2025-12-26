SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED

    Los hechos se produjeron en horas de la mañana en la comuna de Pudahuel.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Dos Carabineros resultaron lesionados tras un accidente de tránsito que se produjo entre una patrulla policial y un bus de RED Movilidad en la comuna de Pudahuel.

    El accidente ocurrió cerca de las 7:00 de la mañana de este viernes 26 de diciembre y según informó Transporte Informa, el accidente ocurrido en calle El Tranque con San Pablo, obligando a una serie de desvíos en el sector.

    Según explicó el comandante de Carabineros, Juan Vargas, de la 26° Comisaría de Pudahuel, en conversación con Meganoticias, “afortunadamente, los funcionarios se encuentran conscientes, estables dentro de su gravedad, entendiendo que producto de la energía con que colisionan este bus, se activan ambos airbags del dispositivo y resultan policontusos”.

    Ambos lesionados fueron trasladados hasta el Hospital de Carabineros y personal de la SIAT se encuentra en camino al lugar con el fin de realizar las pericias necesarias para establecer como ocurrieron los hechos.

    Respecto al conductor del autobús, según explicó el funcionario policial, “fue conducido a la subcomisaría Teniente Merino para efectos de adoptar el procedimiento, estableciendo posteriormente la responsabilidad que ambos conductores tengan en la dinámica de la colisión que participaron”.

    De acuerdo a lo que explicó el funcionario policial, los carabineros lesionados “en horas de la madrugada habían prestado cooperación en el sector de la 26 Comisaría Pudahuel y posteriormente iban de retorno hacia el sector de la Tenencia Pudahuel Poniente”.

