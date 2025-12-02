Dueños del terreno de la megatoma de San Antonio ya contrataron servicio para cercar y piden que se cumpla el desalojo

Diego Pereira-Fonfach, abogado representante de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., dueños del terreno en que se emplaza la megatoma, cuestionó la comunicación con las autoridades, ante el fin del plazo para que se efectúe el desalojo de la propiedad.

“A 48 horas que se cumpla el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, los propietarios del terreno de cerro Centinela, conocido como megatoma de San Antonio, no cuentan con información alguna sobre el inicio del proceso de desalojo, que es de exclusiva responsabilidad del Estado”, manifestó el letrado en una declaración difundida este martes.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que se está trabajando en “una propuesta” para evitar la expulsión por la fuerza de las cerca de 10 mil personas que residen en el cerro.

“La empresa hace un llamado a cumplir con el fallo de desalojo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ratificado por la Corte Suprema y respetar así el Estado de Derecho”, señaló Pereira-Fonfach.

El abogado de la inmobiliaria sostuvo que “ninguna de las autoridades a cargo se ha contactado con los propietarios, a pesar de los numerosos intentos que han realizado, para obtener información del inicio del proceso de desalojo”.

En esa línea, afirmó que hace un mes, en una reunión con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, para conocer el plan de desalojo, se les solicitó a los propietarios contratar una empresa que cierre el terreno, en la medida que se va desalojando.

“Se realizó esa contratación y la empresa está lista para partir el cercado desde el día 4 de diciembre, con maquinarias y personal preparado para trabajar, con altos costos que los propietarios deberán cubrir en vano, si este trabajo no se programa en tiempo y forma, dada la logística asociada”, señaló.

Pereira-Fonfach expuso que hace una semana, nuevamente hubo reunión con la delegación y solicitaron una comunicación formal sobre el inicio del desalojo.

El abogado indicó que se comprometieron que a más tardar el lunes 1 de diciembre se les informaría del inicio del proceso, sin que hasta ahora hayan tenido “información alguna de parte de las autoridades”.