Toma de San Antonio: gobierno afirma que se está trabajando en “una propuesta” y recalca que cumplirán las “resoluciones de la justicia”

Según el último catastro realizado por las autoridades, actualmente 10.251 personas (más de 4 mil familias) residen en la toma emplazada en el Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

A inicio de noviembre la Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció un plazo de 30 días para desalojar a los habitantes del terreno de 215 hectáreas, cuyos propietarios son empresarios de la Constructora Inmobiliaria San Antonio.

Ese plazo vence este jueves 4 de diciembre. En consecuencia, la Corte instruyó a la Municipalidad de San Antonio y a los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social y Familia a implementar en el mismo periodo un albergue para los ocupantes de la -denominada- “toma más grande de Chile”.

Sin embargo, a dos días de que se cumpla con la medida judicial, la Municipalidad de San Antonio solo ha confirmado un albergue, el que tiene una capacidad para recibir solo a 50 familias.

En ese escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en conversación con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, aseguró que se está trabajando en “una propuesta” para buscar una solución al tema.

“Estamos trabajando una propuesta que vamos a plantear al respecto. Obviamente, nosotros vamos a cumplir las resoluciones de la justicia. Pero también hemos sido explícitos desde el primer día que ahí se requiere la implementación de un plan habitacional para dar solución a esa situación específica”, sostuvo.

Desde la Municipalidad, en tanto, afirman que el único albergue que se contempla hasta el momento es el gimnasio del Colegio España, el que cuenta con una capacidad reducida, que alcanzaría a albergar como máximo a 50 familias.

En ese lugar, las personas podrán estar un máximo de 72 horas, y solo se habilitará para pernoctar. Una vez cumplido ese plazo, las familias tendrán que abandonar el establecimiento.

Desde la Delegación Presidencial aún no han confirmado la habilitación de otro albergue, aunque el delegado Presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, señaló a radio Biobío que se está “asegurando un nuevo albergue que se suma a lo que ya tiene el Municipio”.