El cara a cara de las ministras de Desarrollo Social en medio del mea culpa de Boric y críticas de Kast por reconstrucción

La mañana de este jueves y a través de Zoom se realizó una reunión bilateral entre la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y su sucesora, María Jesús Wulf, en el marco de encuentros por la emergencia en la zona centro-sur (Ñuble, Biobío y La Araucanía) por los incendios que dejaron un saldo de 21 fallecidos y miles de hectáreas quemadas.

La cita entre Toro y Wulff, adicional a la reunión bilateral que sostendrán en Santiago próximamente al igual que todos sus pares de los 24 ministerios nombrados, se concretó en el marco de un acuerdo entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado, de sostener reuniones entre las autoridades entrantes y salientes de las carteras que se harán cargo de la emergencia nacional por los incendios.

El encuentro estuvo marcado por el cruce de declaraciones por la reconstrucción que tensionaron la jornada entre el actual y futuro gobierno.

La jornada partió con el mea culpa que hizo el Presidente Gabriel Boric que desde la Región de Aysén respondió a las críticas de las autoridades locales afectadas por los incendios que acusaron demora en la entrega de viviendas de emergencia.

“Yo, como Presidente de la República, estoy trabajando 24-7 en toda las tareas que me demanda este cargo, pero no me olvido de Penco, de Tomé, Concepción. No me olvido tampoco ni de Ñuble, ni de La Araucanía donde sufrieron incendios. Y por eso ante las críticas, en particular respecto a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante”, señaló Boric.

El mandatario también sostuvo que “hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores que tienen que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores. Quiero decirles que hemos exigido -no solicitado-, exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco”. Y cerró: “Porque independiente de las críticas que puede haber entre quienes estamos en política, es la gente la que no puede esperar. Y a ellos nos debemos. Así que vamos a seguir trabajando firme para que todos los afectados por los incendios tengan todo lo que necesitan para poder salir adelante en estos momentos difíciles”.

Kast abordó el mea culpa de Boric en medio de su gira por Europa que este jueves lo encontraba en Italia. “Estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción. Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno” .

Se activan las ministras

En la cita de las ministras de Desarrollo Social además participaron las subsecretarias de Evaluación Social, Paula Poblete, de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, y de la Niñez, Verónica Silva. Wulf, en tanto, estuvo acompañada de tres personeros que fueron presentados como posibles subsecretarios: Marcelo Sánchez, que suena en Niñez; Alejandro Fernández, que asumiría Servicios Sociales, y Gabriel Ugarte, en Evaluación Social.

Según supo este diario, Wulf se encuentra actualmente con su familia en el sur trabajando online, y de ahí que la reunión haya sido por Zoom. Las mismas fuentes sostienen que en un principio la cita estaba programada para la semana pasada, pero fue reprogramada para este jueves y, como la futura secretaria de Estado no estaría en Santiago, se tuvo que hacer de manera virtual.

Las mismas personas sostienen que se abordaron temas como la estructura del ministerio, los planes que existen para las emergencias y un resumen de las que ha habido, y también lo que se está haciendo por los incendios en el sur .

Otros conocedores de la reunión agregan que se habló sobre la institucionalidad de la cartera en lo relacionado a la emergencia y el avance de los planes. Cabe destacar que este ministerio es uno de los encargados de los subsidios y ayudas sociales.

Ahí también se conversó sobre la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para los subsidios, y también de cómo funcionan los mecanismos de colaboración entre lo público y lo privado. Las nuevas autoridades, además, preguntaron por las oficinas locales de Niñez, también por aportes de privados, sobre albergues y también sobre el fondo de reconstrucción, aunque se les recalcó que eso depende del Ministerio de Hacienda.

El presidente electo José Antonio Kast, junto a sus ministras Mara Sedini (Segegob) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social). Atrás Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo).

Elizalde explica la demora

Durante el día, el ministro Elizalde ahondó en lo planteado por Boric sobre ampliar el abanico de proveedores para la instalación de viviendas de emergencia, señalando que Senapred ya se encontraría “trabajando en la ampliación de proveedores para dar cuenta de la necesidad que tenemos en este momento”.

Y, además, detalló que “la fabricación de las viviendas para su instalación es un proceso que evidentemente toma su tiempo”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, y su sucesor Iván Poduje.

Añadió que “nosotros podemos pedir a distintas entidades que nos ayuden con pactos de construcción, a distintas entidades que nos ayuden con soluciones prácticas para que tengan un techo las familias antes de que sea tarde y se pierda la esperanza”.