El guiño del Presidente Boric a las policías y los mártires de Carabineros

hace 16 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Discurso general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en misa por cabo Daniel Palma

El Mandatario recordó los asesinatos de Daniel Palma, Rita Olivares y Álex Salazar,como también los homicidios de un efectivo de la PDI y otro de la DGAC. "He oído también las suspicacias sobre sobre nuestro real respaldo a Carabineros y las Policías, lo digo aquí, fuerte y claro: como Presidente de la República no he vacilado ni vacilaré en usar todos los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger a nuestras familias del crimen y la inseguridad, en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos", dijo.