El pequeño triunfo de Jadue: Corte Suprema ordena revisar el recurso con el que busca revertir arresto domiciliario

Cinco días quedan para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo, instancia en la que no estará en la papeleta el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El frustrado candidato a diputado por el distrito 8 fue excluido de la votación dado su inhabilidad al haber sido acusado en el caso Farmacias Populares.

Es precisamente en esa causa donde recientemente Jadue se acaba de anotar una victoria, luego de que la Corte Suprema acogiera un requerimiento de su parte y ordenara que la Corte de Apelaciones de San Miguel revise un recurso de amparo presentado por el excandidato, quien pese a que su investigación se reabrió, no podrá participar en las elecciones del 16 de noviembre.

La exitosa -hasta ahora- arremetida de Jadue, concretada por la defensora penal pública, Yéssica Aguilera, corresponde a una intrincada estrategia judicial. Aquello se inició luego de que el pasado 8 de octubre el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazara modificar la medida cautelar de arresto domiciliario total a la que está sujeto el exalcalde. Ante aquello apeló a la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual mantuvo esa decisión.

Por lo mismo la defensora Aguilera, dado que la resolución del tribunal de alzada capitalino no es apelable, recurrió a la jurisdicción de la Corte de San Miguel y presentó un recurso de amparo, el que fue declarado inadmisible el recurso argumentando -entre otras cosas- que el caso Farmacias Populares se radicaba en la jurisdicción de la Corte de Santiago.

Según la resolución de la Corte de San Miguel, de haber accedido a ese recurso se configuraría un “desapego al principio de juridicidad y erigirlo en un instrumento que propicia la revisión anómala e impropia de lo actuado por otro tribunal superior, de igual jerarquía y, distorsionar, en consecuencia, tanto su finalidad, como la regularidad elemental del procedimiento que lo rige”.

Ante esa nueva negativa, la defensa de Jadue apeló a la Corte Suprema, la que recientemente resolvió revertir la resolución del tribunal de alzada de San Miguel y ordenó revisar el recurso con el que el exalcalde de Recoleta busca cambiar su medida cautelar por la de arresto domiciliario nocturno.

“ Se revoca la resolución apelada de veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel , por la cual se declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, y en su lugar se dispone que aquella es admisible, debiendo una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones antes señalada darle la tramitación qxue en derecho corresponda, a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido”, sostiene la resolución con los votos favorables de Mario Carroza, Eduardo Gandolfo y Andrea Ruiz. Por rechazar dicho requerimiento estuvieron las ministras María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo.

El reclamo de Jadue

El recurso de apelación del exalcalde Jadue, ahora acogido por la Suprema, se basaba en la argumentación de que el suspendido candidato al distrito 8 ya lleva 15 meses privado de libertad, tres de los cuales estuvo en prisión preventiva en la Cárcel Anexo Capitán Yáber.

Esta situación, a juicio de su defensa, “se han traducido en una merma considerable de sus facultades económicas y de procurarse los medios para su subsistencia, unido a problemas de índole psicológico que hacen aconsejable la sustitución del arresto total por uno de menor intensidad, proponiendo se sustituya por arresto domiciliario nocturno, conjuntamente con el resto de las medidas cautelares decretadas”.

El argumento legal en esta instancia apuntaba a la resolución de la Corte de Santiago, específicamente a la revisión de las medidas cautelares. Dicha resolución, a juicio de la defensa de Jadue “no solo es escueta, sino que carece de toda fundamentación y no se hace cargo de lo planteado por la defensa, lo que implica que el fallo no explica cuáles son las razones que le llevan a rechazar la solicitud planteada por esta defensa”, explica respecto a la resolución, la cual afirma más adelante “ha sido dictada en forma ilegal, afectando el derecho a la libertad personal”.

La defensa de Jadue, según ha expuesto en su recurso, busca revertir el arresto domiciliario total por el nocturno, dado que “al amparado se le privó el derecho a conocer los fundamentos por los cuales un tribunal de la República ha decretado una privación de libertad en su contra.

Ahora que la Corte Suprema declaró admisible el requerimiento de Jadue, la Corte de San Miguel ya le dio curso a la tramitación del recurso y solicitó informes a las partes para poder revisar el fondo del caso. Arremetida judicial con la que el exalcalde, de tener éxito, podría dejar su arresto domiciliario.