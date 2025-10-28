El revés de la U. Mayor en tribunales: Corte le rechaza reclamo por millonaria sanción tras destinar recursos a EE.UU.

Fue a fines de 2022 cuando la Superintendencia de Educación Superior (SES) abrió este capítulo de pugna con la Universidad Mayor. Por ese entonces, el ente fiscalizador decidió comenzar un proceso de investigación a la casa de estudios por posible lucro luego de la transferencia por cerca de 6 mil millones de pesos a un campus online -Nexus University-, iniciativa con fines de lucro que opera en Estados Unidos y que fue creada por la universidad en Miami en 2018.

Según la SES, la universidad incurrió en infracciones a los artículos 74, 75 y 76 a la Ley 21.091 de Educación Superior. Resumidamente, esos traspasos transgredían lo dispuesto en la ley en cuanto a vínculos entre instituciones de educación sin fines de lucro y empresas relacionadas. En otras palabras, las universidades privadas no pueden realizar operaciones financieras con sus controladores.

Pero según la SES se logró acreditar que Innova Learning Chile SpA, empresa dueña de Nexus University a través de la sociedad Sur Inversiones y desde donde le inyectaba recursos provenientes de la U. Mayor, carecía de operaciones propias y que las transacciones no se ajustaron al interés institucional de la universidad chilena, contrario a lo exigido por la norma. La superintendencia dice que también acreditó que la destinación de recursos de la universidad a Nexus University era incompatible con los fines legales y estatutarios de una institución sin fines de lucro ; y que los directores con “interés directo o indirecto” en las operaciones -los controladores de la U. Mayor Rubén Covarrubias y Erich Villaseñor, que a su vez eran dueños a través de sociedades del 10% de Innova Learning Chile SpA- debieron abstenerse de participar en las decisiones.

Fue así que el 4 de noviembre de 2024 la SES dictó la Resolución Exenta N° 590, donde dispuso aplicarle a la U. Mayor una multa a beneficio fiscal de 7.500 unidades tributarias mensuales (algo así como 519 millones de pesos al día de hoy), por haber incurrido en infracciones gravísimas por destinar recursos a fines no educacionales que la ley no autoriza, y por incumplimiento en materia de operaciones con relacionados.

Pero la universidad no se quedó tranquila y tal como lo había anunciado acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para interponer un recurso de reclamación contra la SES, pidiendo dejar sin efecto la resolución o que se anulara parcialmente.

En su escrito, entre otros argumentos, la U. Mayor planteaba que Nexus está constituida como persona jurídica con fines de lucro en una jurisdicción que lo permite, “no existiendo infracción normativa alguna salvo que se pretendiera la extraterritorialidad de la ley chilena”. Asimismo, descartó irregularidades de sus controladores.

Pero ninguno de sus razonamientos convenció a la Corte de Apelaciones, que este lunes emitió el fallo en el que rechaza íntegramente el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Universidad Mayor , lo que implica confirmar la sanción aplicada por la SES, decisión adoptada unánimemente por la Sexta Sala por parte del ministro Juan Cristóbal Mera y la ministra suplente Paola Díaz.

En ese sentido, el fallo ratifica la competencia de la SES para supervisar la legalidad del uso de recursos de instituciones chilenas, incluso en el financiamiento de proyectos internacionales.

Y es que el tribunal validó el procedimiento sancionatorio, concluyendo además que la SES aplicó correctamente las sanciones por los artículos que, dice, transgredió la U. Mayor.