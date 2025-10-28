SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

El revés de la U. Mayor en tribunales: Corte le rechaza reclamo por millonaria sanción tras destinar recursos a EE.UU.

La resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago se da luego de que la casa de estudios acudiera en contra de la Superintendencia de Educación Superior por una multa de más $500 millones luego de asegurar que había acreditado la utilización de fondos en un campus online con fines de lucro en Estados Unidos.

Roberto GálvezPor 
Roberto Gálvez

Fue a fines de 2022 cuando la Superintendencia de Educación Superior (SES) abrió este capítulo de pugna con la Universidad Mayor. Por ese entonces, el ente fiscalizador decidió comenzar un proceso de investigación a la casa de estudios por posible lucro luego de la transferencia por cerca de 6 mil millones de pesos a un campus online -Nexus University-, iniciativa con fines de lucro que opera en Estados Unidos y que fue creada por la universidad en Miami en 2018.

Según la SES, la universidad incurrió en infracciones a los artículos 74, 75 y 76 a la Ley 21.091 de Educación Superior. Resumidamente, esos traspasos transgredían lo dispuesto en la ley en cuanto a vínculos entre instituciones de educación sin fines de lucro y empresas relacionadas. En otras palabras, las universidades privadas no pueden realizar operaciones financieras con sus controladores.

Pero según la SES se logró acreditar que Innova Learning Chile SpA, empresa dueña de Nexus University a través de la sociedad Sur Inversiones y desde donde le inyectaba recursos provenientes de la U. Mayor, carecía de operaciones propias y que las transacciones no se ajustaron al interés institucional de la universidad chilena, contrario a lo exigido por la norma. La superintendencia dice que también acreditó que la destinación de recursos de la universidad a Nexus University era incompatible con los fines legales y estatutarios de una institución sin fines de lucro; y que los directores con “interés directo o indirecto” en las operaciones -los controladores de la U. Mayor Rubén Covarrubias y Erich Villaseñor, que a su vez eran dueños a través de sociedades del 10% de Innova Learning Chile SpA- debieron abstenerse de participar en las decisiones.

Fue así que el 4 de noviembre de 2024 la SES dictó la Resolución Exenta N° 590, donde dispuso aplicarle a la U. Mayor una multa a beneficio fiscal de 7.500 unidades tributarias mensuales (algo así como 519 millones de pesos al día de hoy), por haber incurrido en infracciones gravísimas por destinar recursos a fines no educacionales que la ley no autoriza, y por incumplimiento en materia de operaciones con relacionados.

Pero la universidad no se quedó tranquila y tal como lo había anunciado acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para interponer un recurso de reclamación contra la SES, pidiendo dejar sin efecto la resolución o que se anulara parcialmente.

En su escrito, entre otros argumentos, la U. Mayor planteaba que Nexus está constituida como persona jurídica con fines de lucro en una jurisdicción que lo permite, “no existiendo infracción normativa alguna salvo que se pretendiera la extraterritorialidad de la ley chilena”. Asimismo, descartó irregularidades de sus controladores.

Pero ninguno de sus razonamientos convenció a la Corte de Apelaciones, que este lunes emitió el fallo en el que rechaza íntegramente el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Universidad Mayor, lo que implica confirmar la sanción aplicada por la SES, decisión adoptada unánimemente por la Sexta Sala por parte del ministro Juan Cristóbal Mera y la ministra suplente Paola Díaz.

En ese sentido, el fallo ratifica la competencia de la SES para supervisar la legalidad del uso de recursos de instituciones chilenas, incluso en el financiamiento de proyectos internacionales.

Y es que el tribunal validó el procedimiento sancionatorio, concluyendo además que la SES aplicó correctamente las sanciones por los artículos que, dice, transgredió la U. Mayor.

Más sobre:EducaciónEducación superiorUniversidad MayorSuperintendencia de Educación Superior

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro
Chile

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal
Negocios

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Renuncia histórico gerente general de Sodimac tras 20 años en el cargo

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana

La UC denuncia a Lucas Assadi por el escupitajo en el Clásico Universitario y pide dura sanción contra el volante de la U

A la caza del récord del Ballet Azul: Coquimbo obtiene aforo completo para duelo con La Calera en que puede ser campeón

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”
Cultura y entretención

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro
Mundo

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

El huracán Melissa toca tierra como la tormenta más fuerte de la historia de Jamaica

“¿Y si convenzo al piloto?”: El audaz, pero fallido plan de un agente de EE.UU. para capturar a Maduro

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final
Paula

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80