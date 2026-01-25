Elizalde destaca ayuda temprana tras incendios y destaca rol de Montes para la reconstrucción en Ñuble y Biobío

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, puso el foco en la respuesta del Estado frente a los incendios en el centro-sur del país y en el próximo proceso de reconstrucción, destacando el trabajo que está realizando el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en esa tarea.

En entrevista con TVN, el titular de Interior subrayó que desde el primer día se instruyó un despliegue coordinado de las capacidades públicas para enfrentar la emergencia y avanzar hacia la recuperación, afirmando que “una devastación de este nivel requiere una respuesta del Estado nacional”.

“El Presidente ordenó desde el primer día el despliegue de las FF.AA., que el ministro del Interior sirviera de enlace y que él estuviera en terreno para tomar conocimiento de la situación específica y, sobre todo, dar una respuesta rápida ante la necesidad de las personas”, señaló“.

En ese sentido, Elizalde también destacó que, desde el Ejecutivo, “aumentamos el presupuesto para la temporada de incendios forestales de 75 mil millones de pesos a más de 160 mil millones. Eso es un aumento de más del 100%”.

Respecto a las ayudas tempranas, el ministro indicó que ya se activaron los primeros instrumentos de apoyo directo. “Se levantó la ficha FIBE para conocer la realidad de las familias y ayer se inició el pago de más de 2.200 bonos de recuperación. Esto ha significado que, por lo menos, 2.900 personas reciban este apoyo”, afirmó.

Por otro lado, explicó que “una cuestión distinta es la recuperación, que implica la reconstrucción de viviendas, la entrega de subsidios y toda la planificación para ese proceso”, recalcando que se trata de un trabajo que exige coordinación entre varios ministerios y niveles del Estado.

Respecto del rol de Vivienda, y del ministro Carlos Montes, Elizalde fue categórico: “Montes ha hecho un buen trabajo . Ha sacado adelante el plan de emergencia habitacional, con viviendas de mayor calidad que las que se hacían antes. Es una persona que ha sido muy activa para sacar adelante el trabajo de su cartera ”.

Asimismo, añadió que el Ministerio del Interior tendrá una función clave en la articulación del proceso, dado que “hay tareas que corresponden a Vivienda, otras a Obras Públicas —como el retiro de escombros— y otras a Desarrollo Social, municipios y gobiernos regionales".

"Es ahí donde se establece la coordinación para actuar con mayor celeridad”, finalizó.