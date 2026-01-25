SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Elizalde destaca ayuda temprana tras incendios y destaca rol de Montes para la reconstrucción en Ñuble y Biobío

    El ministro del Interior valoró el despliegue del Estado tras la emergencia en el sur, el pago de bonos de recuperación y respaldó la figura del titular de Vivienda en la etapa de reconstrucción habitacional.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, puso el foco en la respuesta del Estado frente a los incendios en el centro-sur del país y en el próximo proceso de reconstrucción, destacando el trabajo que está realizando el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en esa tarea.

    En entrevista con TVN, el titular de Interior subrayó que desde el primer día se instruyó un despliegue coordinado de las capacidades públicas para enfrentar la emergencia y avanzar hacia la recuperación, afirmando que “una devastación de este nivel requiere una respuesta del Estado nacional”.

    “El Presidente ordenó desde el primer día el despliegue de las FF.AA., que el ministro del Interior sirviera de enlace y que él estuviera en terreno para tomar conocimiento de la situación específica y, sobre todo, dar una respuesta rápida ante la necesidad de las personas”, señaló“.

    En ese sentido, Elizalde también destacó que, desde el Ejecutivo, “aumentamos el presupuesto para la temporada de incendios forestales de 75 mil millones de pesos a más de 160 mil millones. Eso es un aumento de más del 100%”.

    Respecto a las ayudas tempranas, el ministro indicó que ya se activaron los primeros instrumentos de apoyo directo. “Se levantó la ficha FIBE para conocer la realidad de las familias y ayer se inició el pago de más de 2.200 bonos de recuperación. Esto ha significado que, por lo menos, 2.900 personas reciban este apoyo”, afirmó.

    Por otro lado, explicó que “una cuestión distinta es la recuperación, que implica la reconstrucción de viviendas, la entrega de subsidios y toda la planificación para ese proceso”, recalcando que se trata de un trabajo que exige coordinación entre varios ministerios y niveles del Estado.

    Respecto del rol de Vivienda, y del ministro Carlos Montes, Elizalde fue categórico: “Montes ha hecho un buen trabajo. Ha sacado adelante el plan de emergencia habitacional, con viviendas de mayor calidad que las que se hacían antes. Es una persona que ha sido muy activa para sacar adelante el trabajo de su cartera”.

    Asimismo, añadió que el Ministerio del Interior tendrá una función clave en la articulación del proceso, dado que “hay tareas que corresponden a Vivienda, otras a Obras Públicas —como el retiro de escombros— y otras a Desarrollo Social, municipios y gobiernos regionales".

    "Es ahí donde se establece la coordinación para actuar con mayor celeridad”, finalizó.

    Más sobre:Álvaro ElizaldeIncendiosReconstrucciónMinisterio del InteriorCarlos MontesMinvu

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    Carmona y quiebre oficialista: “El PC no va a dejar de insistir en construir unidad para abordar con una mirada común el gobierno de Kast”

    Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios

    Lo más leído

    1.
    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    2.
    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    3.
    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    4.
    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen

    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen

    5.
    “Son procesos distintos”: Montes llega al Biobío por incendios y descarta comparación con reconstrucción en Valparaíso

    “Son procesos distintos”: Montes llega al Biobío por incendios y descarta comparación con reconstrucción en Valparaíso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast
    Chile

    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    Elizalde destaca ayuda temprana tras incendios y destaca rol de Montes para la reconstrucción en Ñuble y Biobío

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    El inesperado retorno de un campeón de América: Enzo Roco sorprende y firma en Palestino
    El Deportivo

    El inesperado retorno de un campeón de América: Enzo Roco sorprende y firma en Palestino

    Daniel Garnero anticipa la final de la Supercopa entre la UC y Coquimbo: “Es una chance que no podemos dejar pasar”

    Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán
    Mundo

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur