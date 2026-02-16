Elizalde respalda a ministro Gajardo y director de Gendarmería tras crisis por erróneas liberaciones de reos

El cruce de declaraciones de los últimos días surgido a raíz de las liberaciones erróneas de reos no se detiene. Este domingo fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien entró al ruedo, defendiendo la gestión tanto del director de Gendarmería, Rubén Pérez, como la del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Incluso, desde sus vacaciones en Puerto Varas el presidente electo José Antonio Kast también tuvo palabras para los hechos.

La polémica nació luego de que en menos de 24 horas, entre miércoles y jueves de esta semana, un funcionario de Gendarmería liberara por error a un nuevo reo que había sido enviado a prisión preventiva en Viña del Mar, y un día antes una situación similar ocurriera en el Centro de Justicia de Santiago. Con ellos se llegó a ocho liberaciones erróneas en los últimos ocho meses.

La institución vive una fuerte crisis, luego de que a fines de 2025 la llamada “operación Apocalipsis” terminara con casi 50 gendarmes detenidos, quienes junto a más de 20 civiles integraban una red de corrupción dentro de las cárceles.

Precisamente, junto a otro, el concepto de “corrupción” fue el que encendió la mecha durante este fin de semana.

Y es que la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) criticó este sábado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien en entrevista con Meganoticias dijo que las últimas liberaciones de reos podrían responder no solo a errores, sino a situaciones de “corrupción y sabotaje”.

La Ansog retrucó que “sus dichos evidencian un preocupante desconocimiento de aspectos esenciales del funcionamiento de Gendarmería de Chile, especialmente en materia de formación, malla curricular y condiciones reales en que se desempeñan los funcionarios”. Además, estimaron que hablar de sabotaje “no solo afecta la honra institucional, sino que también desatiende las brechas estructurales existentes, tales como déficit de dotación, sobrecarga laboral y falta de capacitación”.

También señalaron que “la responsabilidad política implica liderazgo, conocimiento técnico y control estratégico del sistema que se administra. Cuando estos elementos faltan, se debilita la institucionalidad y se afecta directamente a quienes cumplen funciones en condiciones complejas y adversas”.

“Por lo anterior, estimamos que la actual conducción ha perdido legitimidad técnica e institucional , y solicitamos que el señor ministro asuma su responsabilidad política y dé un paso al costado en resguardo del sistema penitenciario y de la dignidad de sus funcionarios y funcionarias”, finalizaron en el texto firmado por la directiva nacional de la Ansog.

En paralelo, los ojos están puestos sobre el director de Gendarmería, quien a pesar de haber removido y suspendido a funcionarios tras los hechos de esta semana, no ha logrado aquietar las aguas.

Sin embargo, Elizalde salió en defensa tanto de él como de Gajardo. El titular de Interior contextualizó este domingo que como gobierno han tenido un aumento “significativo” de la población penal. “Como resultado de las leyes que hemos aprobado para garantizar que quienes delinquen respondan ante la justicia, hemos pasado de poco más de 39 mil privados de libertad el 2021 a 63 mil este año”, dijo, sumando que “obviamente” ese aumento ha generado una mayor demanda en el sistema. “Y pese a que tenemos más personas privadas de libertad, en lo que se refiere a errores de liberaciones que no corresponden, hay cifras inferiores a años anteriores. Pero eso no obsta que condenamos estos hechos y, por lo mismo, se han adoptado todas las medidas para el total esclarecimiento, establecer las responsabilidades del caso, y también las medidas preventivas para que no vuelvan a producirse”, aseveró.

Luego, en señal de respaldo, aclaró extensamente que en ese proceso mencionado anteriormente “quien ha liderado las medidas ha sido precisamente el director de Gendarmería. Insisto: cuando las autoridades enfrentan los problemas para resolverlos, lo que corresponde es que se les dé espacio para que sigan realizando su trabajo porque hemos visto las investigaciones exitosas que ha habido este año respecto de gendarmes que están involucrados en hechos de corrupción, con un nivel récord de quienes han sido detenidos y han sido puestos a disposición de la justicia. Esas investigaciones han sido posibles por la labor que ha realizado el ministro de Justicia y el director de Gendarmería y tenemos que perseverar en ese esfuerzo”. Y reforzó: “ Hay que perseverar en ese esfuerzo, y eso implica que las autoridades que están haciendo este trabajo tengan espacio para seguir realizándolo ”.

Elizalde también fue consultado por la postura de la asociación de gendarmes, así como la idea de corrupción expuesta por el ministro Gajardo.

Ante esto, dijo que a quien le corresponde determinar los hechos es a la justicia, y que al margen de las liberaciones erróneas, “lo cierto es que ha habido también investigaciones durante el año respecto de distintas redes de corrupción en distintas instituciones, y lo que corresponde es que sigamos avanzando en esas investigaciones para erradicar todo este tipo de conductas”.