Entre ellos un menor de edad: Cuatro personas resultan heridas luego de balacera en población de Puente Alto

ECOH se trasladó hasta el Hospital Sótero del Río por un cuádruple homicidio frustrado.

La noche de este jueves, cuatro personas -entre ellas un menor de 16 años- resultaron heridas luego de una balacera ocurrida en la comuna de Puente Alto, en la zona sur de la Región Metropolitana.

El hecho se registró alrededor de las 21 horas en la población Mahuidanche.

Por lo anterior se desplegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quien junto a la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó hasta el Hospital Sótero del Río, donde fueron llevadas las víctimas. El hecho es investigado como un cuádruple intento de homicidio.

La fiscal ECOH, Arlin Flores, afirmó que “se recibió una denuncia por cuatro víctimas que ingresaron al Hospital Sótero del Río, todas heridas a bala”.

“Entre ellos había dos víctimas extranjeras (venezolanos), un menor de edad (de 16 años) y otro adulto (chileno). Presuntamente habrían sido víctimas de una balacera en la comuna de Puente Alto”, agregó la persecutora Flores.

La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra trabajando en esclarecer la dinámica del hecho, realizando el levantamiento de cámara de seguridad, empadronamiento de testigos y la toma de declaración de los afectados.