SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Entre ellos un menor de edad: Cuatro personas resultan heridas luego de balacera en población de Puente Alto

    El ECOH junto a la PDI investigan la dinámica en que ocurrió este cuádruple homicidio frustrado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    ECOH se trasladó hasta el Hospital Sótero del Río por un cuádruple homicidio frustrado.

    La noche de este jueves, cuatro personas -entre ellas un menor de 16 años- resultaron heridas luego de una balacera ocurrida en la comuna de Puente Alto, en la zona sur de la Región Metropolitana.

    El hecho se registró alrededor de las 21 horas en la población Mahuidanche.

    Por lo anterior se desplegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quien junto a la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó hasta el Hospital Sótero del Río, donde fueron llevadas las víctimas. El hecho es investigado como un cuádruple intento de homicidio.

    La fiscal ECOH, Arlin Flores, afirmó que “se recibió una denuncia por cuatro víctimas que ingresaron al Hospital Sótero del Río, todas heridas a bala”.

    “Entre ellos había dos víctimas extranjeras (venezolanos), un menor de edad (de 16 años) y otro adulto (chileno). Presuntamente habrían sido víctimas de una balacera en la comuna de Puente Alto”, agregó la persecutora Flores.

    La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra trabajando en esclarecer la dinámica del hecho, realizando el levantamiento de cámara de seguridad, empadronamiento de testigos y la toma de declaración de los afectados.

    Más sobre:ECOHHomicidio frustradoPuente AltoBalacerapoblación Mahuidanche

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre muere luego de ser atacado con arma de fuego por encapuchado en Maipú

    Gobierno detalla mecanismo para enviar ayuda humanitaria a Cuba: lo hará a través de donación a la Unicef

    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años

    Decretan prisión preventiva para sujeto detenido por el homicidio de profesor de 75 años en El Bosque

    Congreso de Perú reúne las firmas necesarias para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra Jerí

    Partido Radical anuncia que realizará reclamación ante el Tricel por disolución ordenada por el Servel

    Lo más leído

    1.
    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    2.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Entre ellos un menor de edad: Cuatro personas resultan heridas luego de balacera en población de Puente Alto
    Chile

    Entre ellos un menor de edad: Cuatro personas resultan heridas luego de balacera en población de Puente Alto

    Hombre muere luego de ser atacado con arma de fuego por encapuchado en Maipú

    Gobierno detalla mecanismo para enviar ayuda humanitaria a Cuba: lo hará a través de donación a la Unicef

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos
    Negocios

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Cuarta valla invicta en cinco fechas: Brayan Cortés celebra el triunfo de Argentinos Juniors sobre un River muy pobre
    El Deportivo

    Cuarta valla invicta en cinco fechas: Brayan Cortés celebra el triunfo de Argentinos Juniors sobre un River muy pobre

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años
    Mundo

    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años

    Congreso de Perú reúne las firmas necesarias para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra Jerí

    El Parlamento de Venezuela pospone la votación sobre la ley de amnistía para presos políticos

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles