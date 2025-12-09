“Es un paso muy significativo para la región”: presentan proyecto de nuevo Complejo Penitenciario de Copiapó

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, presentaron el proyecto para el nuevo Complejo Penitenciario de Copiapó, que tendrá una capacidad máxima de 2.160 plazas.

En la instancia participaron el delegado presidencial regional de Atacama, Rodrigo Illanes Naranjo; el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas; y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme.

“Se había dicho en múltiples oportunidades que este proyecto se iba a desarrollar, pero la verdad es que cuando nosotros llegamos al Gobierno en el año 2022, este proyecto se encontraba en una etapa muy, muy inicial, prácticamente sin ningún tipo de avance ”, indicó el ministro Gajardo.

“Nosotros logramos recuperar este proyecto e iniciar la licitación del mismo, ponerlo dentro del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. Se dudó de que pudiéramos adjudicar este proyecto, y estamos ya en la adjudicación del proyecto , y tal como decía la ministra (López), pronto a la entrega a la empresa para que comience a ejecutar este proyecto”, afirmó el secretario de Estado.

“Esta obra a la región implica una inversión de alrededor de 300.000 millones de pesos, es decir, 300 millones de dólares. Estamos hablando de 76.000 metros cuadrados, una cárcel que va a tener una capacidad para 2.160 personas privadas de libertad , con módulos de distinto tipo de nivel de peligrosidad para máxima seguridad, alta seguridad y módulos para la población común, y es decir, le vamos a entregar a la región una cárcel moderna”, detalló el ministro.

Según explicaron autoridades, la Cárcel El Arenal de Copiapó será construida en un terreno fiscal, ubicado a unos 40 kilómetros al norponiente de Copiapó y a 12 kilómetros del Aeropuerto Desierto de Atacama, y mejorará las condiciones de habitabilidad y reinserción social, a través de “infraestructura moderna, segura y con altos estándares de funcionamiento”.