Nacional

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

El informe analiza el estado de los sistemas educativos de más de 40 países que participan de la OCDE, abordando datos relevantes como acceso, progresión y resultados en distintos niveles.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
24.04.2018 TEMATICA UNIVERSITARIOS, ESCUELA DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. SECCION NACIONAL. FOTO: RICHARD ULLOA / LA TERCERA

Este martes se dio a conocer el informe Education at a Glance 2025, publicación anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que analiza el estado de la educación en más de 40 países miembros y asociados, proporcionando indicadores sobre acceso, participación y financiamiento, entre otros indicadores relevantes.

Presentada por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, en esta edición -que estuvo centrada en la educación superior- se presentaron datos correspondientes a los años 2022 y 2023, destacando los avances de Chile en materia de movilidad social gracias a la gratuidad universitaria, así como los logros en financiamiento sostenido y mejoras en las condiciones laborales docentes, en el contexto de las reformas educativas recientes.

Junto con esto, en el informe también se destacó los desafíos en cobertura de educación parvularia, tasas de titulación en pregrados y técnicos y la dependencia del financiamiento privado en la educación superior, que tiende a depender excesivamente de los hogares.

Respecto de los hallazgos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó que el informe “confirma que las políticas implementadas en los últimos años, como la gratuidad universitaria y la Ley de Carrera Docente, han tenido efectos concretos en equidad y movilidad social”.

“Sabemos que aún persisten desafíos en cobertura y calidad, y nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la educación pública como eje de justicia social y desarrollo para Chile”, señaló.

La analista de políticas de la OCDE, Viktoria Kis, en tanto, destacó que Chile “ha logrado ampliar el acceso a la educación superior, un avance significativo; entre los desafíos que quedan están mejorar las tasas de titulación y fortalecer las habilidades de los egresados”.

Sebastián Araneda, jefe del Centro de Estudios del Mineduc, destacó los avances que resaltó el estudio, aunque indicó que “aún quedan brechas para alcanzar los estándares internacionales, y particularmente en fortalecimiento y financiamiento de la educación pública”

Los principales hallazgos para Chile

  • Gratuidad en educación superior: Según destacan, esto fortaleció la movilidad intergeneracional. Entre 2012 y 2023, la probabilidad de que jóvenes de familias sin educación secundaria accedieran a la universidad aumentó 7 puntos porcentuales, más del doble del promedio OCDE (3 puntos porcentuales).
  • Escolarización de los jóvenes de educación media: en el año 2023, el 85% de las personas de 15 a 19 años en Chile estaba matriculado en educación formal, lo que supera al promedio OCDE (84%) y representa la tasa más alta de la región en este nivel.
  • Profesión docente: entre 2015 y 2024 los salarios de docentes de educación básica aumentaron 30% en una década, superando el incremento del promedio OCDE en el periodo.
  • Educación parvularia: aunque la inversión es superior al promedio OCDE, la cobertura permanece en 75% por debajo del 85% OCDE.
  • Financiamiento: Destacan que Chile destina 5,9% del PIB a educación, por encima del promedio OCDE (4,7%), y presenta incrementos en los últimos años, gracias a las recientes reformas, pero el gasto por estudiante sigue estando entre los más bajos del grupo. En financiamiento, el gasto por párvulo incrementa en un 9,8% entre 2015 y 2022.

Qué es Education at a Glance

El informe Education at a Glance es la principal publicación comparada de la OCDE en materia de educación. Entrega indicadores sobre acceso, participación, resultados, financiamiento, recursos y condiciones docentes, permitiendo comparar de manera rigurosa y consistente la situación de la educación en más de 40 países.

La participación de Chile se da a través del Centro de Estudios del Ministerio de Educación que tiene el rol de generar y reportar los datos que alimentan este informe, en coordinación con las redes internacionales de la OCDE.

En su edición 2025, el capítulo temático se centra en la educación superior, con foco en acceso, trayectorias, tasas de titulación, movilidad internacional, financiamiento y vínculos con el mundo laboral.

