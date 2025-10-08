Exesposa de Tocornal afirma que la retracción de su hijo “se produjo bajo presiones, agresiones y actos de extorsión”

La abogada integrante de la Segunda Sala de la Corte Suprema Pía Tavolari lleva más de dos meses redactando una sentencia que, durante sus últimas semanas de vida, fue esperada con ansias por parte del exejecutivo bancario Jorge Tocornal.

Se trata del tercer recurso de revisión que ingresó ante la Corte Suprema -representado por los abogados Claudio Fierro y Alberto Eguiguren- para anular la sentencia que lo condenó por el delito de violación en contra de uno de sus hijos.

Su tercer intento se da luego de que su hijo mayor, el mismo que habría sufrido la violación, se retractara de su testimonio en una declaración que prestó el 22 de abril de este año en la oficina del fiscal Felipe Cembrano.

La versión de Pesce

Pese a que la sala penal de la Suprema -integrada por el ministro Leopoldo Llanos, el ministro (s) Roberto Contreras, la ministra (s) Eliana Quezada y el abogado integrante Eduardo Gandulfo y Tavolari- ya tomó una decisión hace meses y solo falta que se notifique la sentencia, la exesposa, Carolina Pesce, ingresó un escrito pidiendo a la sala que vuelva a rechazar por tercera vez el recurso de revisión.

Pesce se hizo parte de los dos recursos de revisión anteriores y lo hizo representada por el fallecido abogado Luis Ortiz Quiroga. Sin embargo, esta vez se mantuvo al margen y no participó de los alegatos, en los que solo expusieron, por 30 minutos cada uno, la defensa, representada por Fierro, y el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz.

“He mantenido absoluto silencio respecto del debate público que ha generado este caso. He leído las opiniones y apoyos que Jorge Tocornal Babra recibió en vida y después de su fallecimiento. También he debido soportar el desprecio y maltrato en redes sociales. Sin embargo, ha llegado el momento de hablar. No por mí, sino por mi hijo menor”, se lee en el escrito.

Pesce continúa diciendo que “Jorge Tocornal Babra cometió delitos gravísimos en contra de mis dos hijos, no solo respecto de uno”. Esto en alusión a que respecto del hijo mayor -el que se retractó- fue condenado por violación y respecto de otro de sus hijos fue condenado por el ilícito de “determinación a la realización de actividades sexuales”.

Según Pesce, “la condena del señor Tocornal su fundamenta en antecedentes y evidencia objetiva”. Luego añade que su exmarido “interpuso recursos de nulidad, amparos y acciones ante el Tribunal Constitucional, todos los cuales fueron rechazados por carecer de fundamento”. Además recuerda que “cumplió la condena que le fue impuesta sin que ninguna instancia judicial ni constitucional declarara error o vulneración de derechos en su proceso”.

A continuación la exesposa va al fondo del asunto: “Es efectivo que mi hijo mayor se retractó de la versión de los hechos considerados por la justicia. No obstante, con anterioridad, en el primer recurso de revisión, ratificó los hechos denunciados, reconociendo nuevamente lo ocurrido y otorgando poder a mis abogados para su representación y defensa”.

Sobre la retracción, Pesce es enfática en quitarle valor. “Dicha retractación —efectuada en la oficina del abogado don Luis Hermosilla— se produjo bajo presiones, agresiones y actos de extorsión dirigidos en mi contra, en un contexto sumamente irregular. Me reservo mayores antecedentes respecto de las razones de esa retractación, así como de las agresiones y extorsión de las que fui víctima en ese período", se lee en su escrito.

Pese a sus dichos, fuentes del caso comentan que el hijo mayor se ofreció voluntariamente a corregir su testimonio original, luego de que con el tiempo quisiera reconstruir el vínculo con su padre. De hecho, luego de su muerte, su hijo publicó un obituario en El Mercurio. “Con mucho dolor e infinito agradecimiento comunico el fallecimiento de mi amado papá”, se lee en el extracto.

El texto de Pesce termina asegurando que “los hechos no pueden ser distorsionados, por más que Jorge Tocornal Babra haya publicado un libro y recurrido a sus amistades e influencias para intentar que esta Excelentísima Corte revise por tercera vez su caso. Confiamos en que, una vez más, la justicia estará del lado de nuestra familia y confirmará lo que nuestros tribunales orales ya establecieron, sin dejar espacio a duda alguna”.

La retractación del hijo

En la retractación que Pesce le quita valor, el hijo mayor de Tocornal explicó lo sucedido. “Cuando mis papás se separaron, sentí que mi mamá cambió radicalmente, volviéndose una persona más intimidante, agresiva y egoísta. Desde que mi papá se tuvo que ir de la casa, mi mamá me empezó a gritonear y a castigar mucho, empezando a generar en mí una suerte de temor hacia ella”, se lee en su declaración.

Esa declaración cuenta que todo ocurrió cuando tenía 10 años: “Al ver el comportamiento de mi mamá con el tiempo, desde que se separó de mi papá, me sentí insignificante, amenazado y en peligro, sentía que me tenía que proteger de alguna forma. Por eso empecé a ver la mentira como una herramienta para poder salvarme de los múltiples castigos”.

El hijo continuó explicando lo sucedido. “En el colegio estaba en la etapa donde mis compañeros decían groserías de carácter obsceno. En este contexto se armó toda esta mentira, la cual empezó en la casa mi mamá, estando yo solo con mi nana, la cual me pilló diciendo groserías y me retó feo, lo que me dio para pensar: ‘si la nana me está retando así, no me quiero ni imaginar lo que me va a hacer mi mamá o mis abuelos maternos’, y por miedo culpé a mi papá, empezando a contestar una hilera de preguntas que me hizo la nana”, se lee en la declaración.

Ese testimonio también añade que “al principio mi mamá no me creyó, pero después de cinco minutos ella me dice que me cree absolutamente y comienza a llorar diciendo que ella también fue víctima de él y ahí empezó la persecución de mi papá y el plan de meterlo preso. En esos momentos yo estaba muy confundido y asustado, y mi mamá aprovechó la situación, transformándose en una imagen de mamá aprensiva, preocupada y dedicada”.