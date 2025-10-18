SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Existe el derecho a manifestarse pacíficamente, no el derecho a destruir”: Orrego aborda conmemoración del estallido social

El gobernador de la RM entregó durante este jornada 10 drones y 8 de kits de irrupción a Carabineros para reforzar las capacidades operativas y preventivas de la institución policial, resaltando que "nuestras fuerzas policiales tienen el apoyo de las autoridades".

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
El gobernador de la RM, Claudio Orrego, durante la entrega de 8 kits de irrupción y 10 drones a Carabineros GORE RM

En el contexto de los seis años de ocurrido el estallido social, el gobernador metropolitano Claudio Orrego abordó este sábado la fecha, en medio de la entrega de kits de irrupción y drones para Carabineros de la región.

El gobierno regional metropolitano entregó este sábado un total de 10 drones y 8 kits de irrupción, los que tendrían como principal objetivo el reforzar las capacidades operativas y preventivas de la institución policial.

Desde el GORE detallaron que en los equipos habría una inversión de más de 645 millones de pesos. Su utilización no solamente se mantendría dentro del área metropolitana, sino que cubriría las 10 prefecturas policiales de la región: Santiago Central, Oriente, Cordillera, del Maipo, Sur, Norte, Andes, Occidente, Rinconada y Costa.

Entrega de 10 drones a Carabineros por parte del Gobierno Regional Metropolitano. GORE RM

“En un día como hoy, 18 de octubre, también creo que es importante que quienes siguen despreciando el orden público, que siguen destruyendo y vandalizando el patrimonio que nos pertenece a todos, sepan que nuestras fuerzas policiales tienen el apoyo de las autoridades. Y lo más importante, cada día tienen mejor tecnología para enfrentar disturbios, actos delictuales y también vandalismo", resaltó el gobernador regional.

Por su parte, el general inspector de Carabineros Manuel Cifuentes también agradeció la entrega de los equipos a la institución.

“Estos medios, sin lugar a dudas, son un avance significativo para el trabajo especializado, el trabajo preventivo que tenemos que cumplir los carabineros en aras de proporcionar mayor y mejor seguridad a todos los habitantes de la región”, resaltó Cifuentes.

GORE RM

Seis años del estallido social

Tanto desde el gobierno regional como desde Carabineros abordaron durante la jornada el estallido social, además de detallar la preparación ante eventuales manifestaciones durante la jornada.

“Nosotros denominamos que son fechas emblemáticas o contingencias especiales para nosotros, porque nos dispone a través de un proceso de inteligencia previa, de búsqueda de información, desplegarnos en todos los territorios de la Región Metropolitana y de todo el país”, detalló Cifuentes sobre el trabajo de Carabineros durante la jornada.

En ese sentido, el general inspector explicó que la institución mantiene un “análisis del comportamiento del delito”, de tal forma de evaluar adecuadamente el despliegue policial según lo requerido. “Ese análisis, junto al monitoreo de redes sociales que son abiertas, que también generan información respecto de convocatoria, nos dan un marco respecto de donde nosotros tenemos que emplazar los servicios de orden preventivo”, explicó Cifuentes.

El general inspector Manuel Cifuentes GORE RM

Por su parte, Claudio Orrego reflexionó respecto al desarrollo de esta fecha. “Yo creo que en un día como hoy tenemos que sacar algunas lecciones como país. En Chile y en su democracia existe el derecho a manifestarse pacíficamente, no existe el derecho a destruir lo que tanto nos ha costado a todos los chilenos construir. Yo creo que no hay espacio en la vida y en la convivencia democrática chilena para el uso de la violencia. Ni la violencia verbal que descalifica al que piensa distinto y mucho menos la violencia física que destruye propiedad pública, propiedad privada y que también agrede y lesiona la integridad de otras personas”, señaló.

A lo que concluyó: “Yo creo que si algo podemos sacar como conclusión seis años después del estallido social es que por muy profundas que sean las causas que motivan una protesta, esta nunca va a justificar el uso de la violencia. Los santiaguinos y los chilenos no queremos ver más nuestras calles destruidas, nuestros templos quemados, nuestros comercios saqueados y nuestros monumentos vandalizados”.

Por otro lado, Orrego también señaló que han notado una tendencia a la baja en las convocatorias de las manifestaciones, a lo que aludió a que “la gente quiere volver a vivir en paz, quiere una ciudad bella y quiere transitar segura por las calles”.

“Yo creo que quienes convocan estas cosas hacen gran esfuerzo gráfico en las redes sociales, pero han tenido malos resultados en las convocatorias reales. Espero que hoy día esa tendencia que hemos visto en los últimos años se confirme, porque estoy seguro que la gente lo que quiere es vivir en paz y por supuesto que cuidemos la ciudad que tanto nos ha costado reconstruir”, explicó.

Lee también:

Más sobre:Estallido socialClaudio OrregoCarabinerosDronesEquipos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dictan prisión preventiva para imputado por violación de la hija de su pareja en Alto Hospicio

Accidente de un bus de pasajeros en Brasil deja a 15 personas fallecidas

Delpiano visita a miembros de la FACH heridos tras accidente de Black Hawk: “Se encuentran fuera de riesgo vital”

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

Cataldo critica proyecto para instalar detectores de metales en colegios: “Es mucho peor que lo que tenemos regulado”

Jara responde a Kast y niega que el gobierno haya validado la violencia en el estallido social

Lo más leído

1.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

2.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

3.
Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

4.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

5.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dictan prisión preventiva para imputado por violación de la hija de su pareja en Alto Hospicio
Chile

Dictan prisión preventiva para imputado por violación de la hija de su pareja en Alto Hospicio

Delpiano visita a miembros de la FACH heridos tras accidente de Black Hawk: “Se encuentran fuera de riesgo vital”

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Sin especulación no hay trenes
Negocios

Sin especulación no hay trenes

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Cinemark roza cifras prepandemia y asegura que “el cine está más vivo que nunca”

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
Tendencias

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

En el retorno de Lamine Yamal: Barcelona sufre para ganar en la agonía al aguerrido Girona
El Deportivo

En el retorno de Lamine Yamal: Barcelona sufre para ganar en la agonía al aguerrido Girona

La prensa española apunta contra Gabriel Suazo tras la derrota del Sevilla: “Falló en todas las jugadas de los goles”

En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Villarreal por la liga española

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad
Cultura y entretención

Céline: el regreso de un escritor polémico y escéptico de la humanidad

Los Tetas: “La música urbana fue chaqueteada en Chile por puro prejuicio, a nosotros nos pasó también”

Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh: Caiga quien caiga

Accidente de un bus de pasajeros en Brasil deja a 15 personas fallecidas
Mundo

Accidente de un bus de pasajeros en Brasil deja a 15 personas fallecidas

Incendio motiva suspensión de vuelos en el principal aeropuerto de Bangladesh

Explosión en fábrica de armas en Rusia dejó a tres personas fallecidas

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca