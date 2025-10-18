“Existe el derecho a manifestarse pacíficamente, no el derecho a destruir”: Orrego aborda conmemoración del estallido social

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, durante la entrega de 8 kits de irrupción y 10 drones a Carabineros

En el contexto de los seis años de ocurrido el estallido social, el gobernador metropolitano Claudio Orrego abordó este sábado la fecha, en medio de la entrega de kits de irrupción y drones para Carabineros de la región.

El gobierno regional metropolitano entregó este sábado un total de 10 drones y 8 kits de irrupción, los que tendrían como principal objetivo el reforzar las capacidades operativas y preventivas de la institución policial.

Desde el GORE detallaron que en los equipos habría una inversión de más de 645 millones de pesos. Su utilización no solamente se mantendría dentro del área metropolitana, sino que cubriría las 10 prefecturas policiales de la región: Santiago Central, Oriente, Cordillera, del Maipo, Sur, Norte, Andes, Occidente, Rinconada y Costa.

Entrega de 10 drones a Carabineros por parte del Gobierno Regional Metropolitano. GORE RM

“En un día como hoy, 18 de octubre, también creo que es importante que quienes siguen despreciando el orden público, que siguen destruyendo y vandalizando el patrimonio que nos pertenece a todos, sepan que nuestras fuerzas policiales tienen el apoyo de las autoridades. Y lo más importante, cada día tienen mejor tecnología para enfrentar disturbios, actos delictuales y también vandalismo", resaltó el gobernador regional.

Por su parte, el general inspector de Carabineros Manuel Cifuentes también agradeció la entrega de los equipos a la institución.

“Estos medios, sin lugar a dudas, son un avance significativo para el trabajo especializado, el trabajo preventivo que tenemos que cumplir los carabineros en aras de proporcionar mayor y mejor seguridad a todos los habitantes de la región”, resaltó Cifuentes.

GORE RM

Seis años del estallido social

Tanto desde el gobierno regional como desde Carabineros abordaron durante la jornada el estallido social, además de detallar la preparación ante eventuales manifestaciones durante la jornada.

“Nosotros denominamos que son fechas emblemáticas o contingencias especiales para nosotros, porque nos dispone a través de un proceso de inteligencia previa, de búsqueda de información, desplegarnos en todos los territorios de la Región Metropolitana y de todo el país”, detalló Cifuentes sobre el trabajo de Carabineros durante la jornada.

En ese sentido, el general inspector explicó que la institución mantiene un “análisis del comportamiento del delito”, de tal forma de evaluar adecuadamente el despliegue policial según lo requerido. “Ese análisis, junto al monitoreo de redes sociales que son abiertas, que también generan información respecto de convocatoria, nos dan un marco respecto de donde nosotros tenemos que emplazar los servicios de orden preventivo”, explicó Cifuentes.

El general inspector Manuel Cifuentes GORE RM

Por su parte, Claudio Orrego reflexionó respecto al desarrollo de esta fecha. “Yo creo que en un día como hoy tenemos que sacar algunas lecciones como país. En Chile y en su democracia existe el derecho a manifestarse pacíficamente, no existe el derecho a destruir lo que tanto nos ha costado a todos los chilenos construir . Yo creo que no hay espacio en la vida y en la convivencia democrática chilena para el uso de la violencia. Ni la violencia verbal que descalifica al que piensa distinto y mucho menos la violencia física que destruye propiedad pública, propiedad privada y que también agrede y lesiona la integridad de otras personas”, señaló.

A lo que concluyó: “Yo creo que si algo podemos sacar como conclusión seis años después del estallido social es que por muy profundas que sean las causas que motivan una protesta, esta nunca va a justificar el uso de la violencia. Los santiaguinos y los chilenos no queremos ver más nuestras calles destruidas, nuestros templos quemados, nuestros comercios saqueados y nuestros monumentos vandalizados”.

Por otro lado, Orrego también señaló que han notado una tendencia a la baja en las convocatorias de las manifestaciones, a lo que aludió a que “la gente quiere volver a vivir en paz, quiere una ciudad bella y quiere transitar segura por las calles”.

“Yo creo que quienes convocan estas cosas hacen gran esfuerzo gráfico en las redes sociales, pero han tenido malos resultados en las convocatorias reales. Espero que hoy día esa tendencia que hemos visto en los últimos años se confirme, porque estoy seguro que la gente lo que quiere es vivir en paz y por supuesto que cuidemos la ciudad que tanto nos ha costado reconstruir”, explicó.