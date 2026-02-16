Fijan fecha para preparación de juicio oral por frustrado “robo del milenio” en el aeropuerto y crimen de guardia de DGAC

Los planes para ampliar el Aeropuerto. Tendrá tercera pista, otro terminal y hasta un tren ligero.

Para el 21 de abril próximo fue fijada la audiencia de preparación de juicio oral por el asalto que se registró hace tres años en el aeropuerto de Santiago.

En el atraco, que resultó frustrado, la mañana del 08 de marzo de 2023, los asaltantes intentaron robar 32 millones de dólares y dieron muerte a un vigilante de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Dos camionetas irrumpieron en el terminal aéreo y llegaron hasta la losa para intentar sustraer una carga de billetes que traía un avión desde Miami y estaba recogiendo un camión de la empresa de transporte de valores Brinks.

El vigilante Claudio Villar, de 45 años, terminaba su turno cuando intervino para evitar el robo y cayó muerto por la acción de los asaltantes, convirtiéndose en el primer mártir de la historia de la DGAC. Villar, que también era voluntario de Bomberos, fue acribillado. Siete impactos dieron en su cuerpo y otros siete en su chaleco antibalas.

La investigación del caso ha sido liderada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza.

La acusación fue presentada en septiembre de 2025 contra 12 personas, que incluye a casi la totalidad de los autores del violento hecho.

El Ministerio Público está solicitando más de 1.000 años de cárcel en total para los 12 acusados y contra 11 de ellos pide penas que bordean los 90 años de presidio, incluyendo 11 presidios perpetuos calificados.

Los 12 fueron acusados de robo con homicidio, asociación ilícita, robo con violencia e intimidación, receptación de vehículo y de arma de fuego, incendio y tenencia de arma de fuego, entre otros delitos.

El 26 de julio de 2023, la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de nueve miembros de la banda. Entre ellos, José Luis Robles Aros, un exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), conocido como El Pape.

Posteriormente, otro miembro de la banda fue detenido mientras trataba de salir por un paso no habilitado. Otro integrante, en tanto, fue apresado en Paraguay y extraditado el 11 de septiembre de 2024. La décima segunda detención se registró el 24 de septiembre de 2024.

Dos de los integrantes de la banda se encuentran fallecidos. Uno fue abatido en el sitio de suceso y el segundo murió por otras causas durante el proceso investigativo.

El líder de la banda, Patricio Fuentes Zamorano, se mantiene como prófugo.

“Hace mucho tiempo que quería robar el Aeropuerto de Santiago”, afirmó sobre el sujeto el fiscal Baeza, en julio de 2023, cuando realizó las primeras formalizaciones.