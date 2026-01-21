SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fiscal regional Barros y persecutores Jacir y Cabrera se suman al juego de tronos para quedarse con la Centro Norte

    Este jueves 22 de enero vence el plazo para que los interesados en suceder al fiscal Xavier Armendáriz formalicen su inscripción. Hasta ahora, son seis los candidatos que expondrán ante el pleno de las cortes de Santiago y San Miguel.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este jueves 22 de enero a las 00.00 horas vence el plazo para que los interesados en postular al cargo que dejará en abril próximo el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz inscriban formalmente sus candidaturas.

    Esto luego de que el pasado 12 de enero las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel convocaran al concurso para suceder al persecutor que está próximo a culminar su periodo de ocho años en el puesto.

    La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que la Corte de Apelaciones respectiva debía llamar a concurso 90 días antes de que culmine el periodo del actual fiscal, lo que se cumple formalmente el 9 de abril.

    Si bien ya se habían confirmado los nombres de varios interesados, como el del fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien reveló en entrevista con este medio su interés por transformarse en el sucesor de Armendáriz, hasta la mañana de este miércoles habían otros cinco interados inscritos.

    Fiscal Mario Carrera. Gustavo Pineda

    Además de Carrera también se inscribió en la carrera el actual fiscal regional Sur, Héctor Barros, quien ha sido protagonista los últimos años por su rol en el combate del crimen organizado. Actualmente es quien lidera el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en la región, desde donde, por ejemplo, ha liderado la indagación por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

    Postula, al igual que Carrera, sin haber terminado su periodo como fiscal regional, ya que asumió en mayo de 2019, por lo que aún le restan 15 meses a la cabeza de ese jurisdicción.

    Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. Andres Perez

    En el listado también aparece Francisco Jacir, el jefe de la Fiscalía Local Santiago Centro y quien se posicionaba como uno de los favoritos. Es reconocido como el postulante de la continuidad a Armendáriz y entre las causas de connotación que ha tenido en sus manos está la del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y la del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba.

    Francisco Jacir.

    Otro persecutor que oficializó su inscripción es Marcelo Cabrera, actual titular de la Fiscalía Local Santiago Norte, quien ha estado a la cabeza de la indagatoria en contra del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

    Además, hay dos externos al Ministerio Público que también mostraron interés en el puesto. Uno de ellos es Pedro Narváez, actual abogado de la unidad de Estudios en Defensoría Penal Pública (DPP). Y el segundo, Carlos Quezada, abogado que por estos días ha hecho noticia como uno de los querellantes de la denominada trama bielorrusa, en representación de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), de la cual el juez Daniel Urrutia es presidente regional.

    “Soy un profesional que cree en el sistema de justicia penal y sus instituciones y, luego de todas las polémicas, aspirar al Ministerio Público desde mis más de 20 años de ejercicio profesional en el área penal creo que contribuye a que hayan más miradas y opciones para las nuevas etapas y desafíos en la Fiscalía”, dijo Quezada al ser consultado por este medio.

    Carlos Quezada.

    En el Ministerio Público reconocen que esta será una decisión compleja y que se mira con particular atención porque el puesto que se concursa es uno de los más relevantes dado que esta jurisdicción abarca todos los delitos que salpican al poder político de La Moneda.

    Además el concurso se produce tras el terremoto judicial que trajo aparejado el denominado caso Audio, que destapó redes de contactos irregulares y tráfico de influencias en nombramientos.

    Previo a seleccionar la terna entre la cual seleccionará el fiscal nacional Ángel Valencia, todos los candidatos deberán exponer ante los ministros de ambas cortes de la Región Metropolitana.

