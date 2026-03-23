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    Fiscal Valencia se reunirá con Hacienda por eventual recorte del 3%: “Nuestro presupuesto se encuentra regulado por ley”

    El fiscal nacional además señaló que "es una medida que no se encuentra dentro de la Ley de Presupuesto".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer que sostendrá una reunión con el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar el instructivo que apunta a un recorte del 3% de los recursos en distintos ministerios y servicios públicos, incluida la Fiscalía.

    Según detalló Valencia, “si bien recibimos por parte del Ministerio de Hacienda una comunicación que había sido dirigida a distintos ministerios y servicios públicos, tenemos una reunión esta semana con él para los efectos de poder esclarecer la situación del Ministerio Público”, enfatizando que “nosotros entendemos que nuestro presupuesto se encuentra regulado por ley”.

    De acuerdo a lo que explicó el fiscal nacional, “entiendo que la medida que está tomando el Ejecutivo es una medida que no se encuentra dentro de la Ley de Presupuesto, sino que es una resolución propia. Pero tenemos una reunión este miércoles con el Ministro de Hacienda para entender si esto afecta o no afecta a la Fiscalía y sentarnos a conversar”.

    Finalmente, expresó, “yo creo que el Estado entiende, y en esto yo creo que el propio Presidente de la República entiende, que necesitamos medios para poder seguir en esa pelea constante (contra la delincuencia)”.

    Salida de jefa de Inteligencia de la PDI

    En la ocasión, el fiscal nacional, además fue consultado, respecto a la salida de la jefa de Inteligencia de la PDI, prefecta general Consuelo Peña, a raíz de la solicitud realizada por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.

    “Nosotros como Ministerio Público somos un organismo constitucionalmente autónomo, no corresponde que emitamos opiniones o comentarios respecto de decisiones que haya tomado actualmente en ejercicio su cargo y de sus funciones la ministra de Seguridad, aunque haya sido ex fiscal regional con anterioridad”, indicó el fiscal nacional.

    Junto con esto, Valencia destacó el trabajo en conjunto que están realizando la PDI y la Fiscalía a lo largo de todo chile. “No corresponde que nosotros como Ministerio Público emitamos opiniones sobre el particular. Solo insistir en que hoy en día el vínculo de trabajo institucional que tenemos con la Policía de Investigaciones goza de muy buena salud”.

    Interrogatorio a Maduro

    El fiscal Valencia además abordó el posible interrogatorio a Nicolás Maduro, en el marco de la investigación por el homicidio del teniente Ronald Ojeda, apuntando que “tal como lo hemos manifestado, en los próximos días vamos a formalizar esa petición”, añadiendo que “la Fiscal General (de Estados Unidos) nos manifestó que iban a revisar esa petición junto con otras diligencias"

    En la misma línea, el fiscal advirtió que “la entrevista de Maduro es una diligencia más de las que está llevando delante el fiscal Barros”, señalando que “aunque yo entiendo la relevancia o el interés político que puede ocasionar, quizá no es necesariamente la de mayor interés”.

    Es así como detalló que “si le transmitimos al Departamento de Justicia nuestro interés en poder también acceder y cooperar con otras diligencias que tienen que ver, por ejemplo, con dispositivos electrónicos que hubieran podido recabar, con movimientos de cuentas bancarias, etc. que si pueden entregar información más útil”.

    Más sobre:Fiscalía NacionalAngel ValenciaRecorte3%PDI

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