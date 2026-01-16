Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

La Fiscalía Regional de Los Ríos, junto a Carabineros de Chile, entregaron detalles de la audiencia y diversos procesos investigativos realizados en el caso de Julia Chuñil, esto tras la formalización de los cuatro imputados acusados de su muerte.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, explicó respecto a la audiencia que “l a teoría presentada por la fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil fue respaldada junto a antecedentes que han sido recopilados durante muchos meses de investigación a través de un arduo, silencioso y reservado”.

Respecto a la resolución del tribunal de decretar la prisión preventiva para Javier Troncoso, el arresto domiciliario total y arraigo nacional para Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, además de arresto domiciliario nocturno para el exyerno, la persecutora afirmó que siguen siendo hechos “graves”.

“Para nosotros como Fiscalía, sea que ellos hayan actuado como autores, cómplices o encubridores en este grave hecho, es igualmente grave, ya que aun así ellos siguen arriesgando una pena de crimen”, explicó Esquivel.

Añadió que “por lo tanto, la medida cautelar de prisión preventiva es proporcional a la gravedad de los hechos, a la pena probable y por sobre todo que este caso todavía no está cerrado porque todos ustedes saben que, ahora ya sabemos lo que le ocurrió a Julia Chuñil y lo que nos falta es dar con su paradero, dar con su cuerpo ”.

“El resultado que ustedes han podido conocer en esta audiencia ante el juez de garantía, responde a un trabajo de muchos meses y respecto de la dinámica de los hechos, lo señalamos en la audiencia, pudimos recoger numerosos antecedentes de distintas fuentes que este grupo familiar vivía inmerso en un contexto de extrema violencia", aseveró la persecutora.

Las diligencias en casa de Julia Chuñil

El general Jaime Velasco Bahamondez, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, señaló que “la verdad es que, atendiendo las características geográficas del lugar, lo hace complejo, y ha sido complejo desde el primer día que nos hicimos cargo de la investigación, conjuntamente con el Ministerio Público”.

“Nosotros creemos que, después del proceso de análisis de esta investigación, ya estamos bien encaminados. Por lo tanto, no tenemos duda de que también tenemos antecedentes importantes y que hoy uno de los objetivos principales de esta investigación, sin duda, es dar con el cuerpo de Julia Chuñil”, añadió el uniformado.

Asimismo, añadió que el georadar que se está utilizando es para ubicar los puntos de interés donde se realizan las excavaciones y precisó que la investigación se mantendrá “hasta que sea necesario”.