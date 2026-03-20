Fiscalía se prepara para formalizar al exdiputado Joaquín Lavín tras sentencia de la Corte Suprema

La Fiscalía se prepara para formalizar la investigación que involucra al exdiputado Joaquín Lavín León. Esto luego que la Corte Suprema diera a conocer la sentencia con los argumentos para acoger el desafuero del otrora parlamentario por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

En ese escenario, el director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, confirmó que fueron notificados de la “resolución en que dio lugar en todas sus partes el desafuero solicitado por el Ministerio Público”.

Esto, por los delitos que refieren “al fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil”, detalló.

En ese sentido, señaló que desde ahora la Fiscalía está habilitada “para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que conformen a la gravedad de los hechos por estos delitos”.

La Corte Suprema confirmó el pasado 24 de febrero la sentencia que acogió el desafuero del parlamentario, esto ante el recurso presentado por la defensa del entonces legislador contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En esa oportunidad, el fiscal Campos expuso en los alegatos que “existen antecedentes graves y serios” que apuntan a que el exlegislador habría incurrido en una defraudación de las arcas fiscales por $104 millones, aparentando gastos operacionales en la rendición de asignaciones parlamentarias.