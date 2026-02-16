“Fue una buena reunión”: Nicolás Cataldo valora encuentro bilateral con María Paz Arzola por traspaso de mando

Más de tres horas estuvieron reunidos esta jornada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con la futura ministra de la cartera, María Paz Arzola, y su equipo. Esto, en el marco de los encuentros bilaterales de traspaso ministerial previo al cambio de mando del próximo 11 de marzo.

Tras el encuentro, Cataldo valoró positivamente el encuentro, del cual indicó,“fue una buena reunión”, ya que también se abordó sistemáticamente “una visual del Ministerio de Educación desde 2022 a la fecha”.

“No solamente basta con abordar los temas relevantes, sino también de cómo estos se han movido desde cómo encontramos el sistema post pandemia con todas sus dificultades, con todos los desafíos y necesidades, al momento actual (...) y también obviamente los elementos pendientes hacia el futuro”, expresó.

En esta línea, Cataldo señaló que también se puso sobre la mesa “lo que nosotros visualizamos como desafío futuro para la cartera más allá de quien gobierne. Ha tenido también de alguna manera una aproximación muy técnica esta reunión”.

“Ayuda mucho también en que en general nos conocemos, nos ha tocado interactuar en más de una ocasión tanto con la futura ministra como con su subsecretario y subsecretaria, lo cual ayuda también obviamente a que la conversación sea mucho más fluida a propósito de los desafíos comunes que tenemos”, afirmó.

En materia del cambio de mando, indicó que desde su cartera “estamos a plena disposición, como nos pidió el Presidente (Boric), vamos a hacer el mejor traspaso que esté en nuestras manos y al mismo tiempo hemos quedado a disposición de las nuevas autoridades para poder hacernos cargo de todas las dudas, consultas, aproximaciones que ellas requieran para el ejercicio de su rol”.

“Esperamos y así lo vemos en la nueva administración, el interés equivalente, coincidente, y por lo tanto estamos muy tranquilos, muy contentos de cómo se llevó adelante esta reunión y obviamente esperamos que las futuras sesiones que comienzan hoy a las 3 de la tarde puedan terminar siendo desarrolladas con los mismos énfasis.

Sobre este punto, detalló que esta tarde continuarán las reuniones, esta vez con la subsecretaria deEducación Parvularia, y posterior a esto, también realizarán reuniones con n la Subsecretaría de Educación Superior en los próximos días.

Los desafíos de la futura ministra Arzola

Consultado sobre los futuros desafíos que tendrá que enfrentar la cartera, indicó que en estos cuatro años les ha tocado tratar materias como Vinculación, problema de los aprendizaje, y Convivencia. “Por lo tanto, toda y cada una de las cosas que hemos llevado adelante como ministerio deben tener una continuidad, así como también el legítimo y justo el derecho que tiene cualquier gobierno de ponderar, si es que esto requiere re encausamiento, ajuste modificaciones y así como también impulsar sus propias líneas y diseños.”.

El futuro gobierno tendrá que enfrentar, por ejemplo, señaló, la implementación de los servicios locales de educación pública (SLEP), “que también esperamos que tengan continuidad”.

En esto, el ministro hizo mención también de los proyectos de ley de sala cuna y del FES (Financiamiento a la Educación Superior), los cuales “son dos temas también tremendamente importantes desde el punto vista técnico y político para el sistema!.

“Hay un acuerdo transversal en el caso de sala cuna, y esperamos que efectivamente eso se materialice más allá de cuál sea el presidente de la República y del ministro de Educación que firme esa ley, así como también de Financimiento de la Educación Superior”, apuntó.