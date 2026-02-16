SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Fue una buena reunión”: Nicolás Cataldo valora encuentro bilateral con María Paz Arzola por traspaso de mando

    El ministro Cataldo expresó tras el encuentro dieron cuneta de lo que ha sido el Mineduc desde el 2022 a la fecha, reiterando la importancia de que tanto sala cuna como FES puedan materializarse.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    El ministro de Educacion, Nicolas Cataldo. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    Más de tres horas estuvieron reunidos esta jornada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con la futura ministra de la cartera, María Paz Arzola, y su equipo. Esto, en el marco de los encuentros bilaterales de traspaso ministerial previo al cambio de mando del próximo 11 de marzo.

    Tras el encuentro, Cataldo valoró positivamente el encuentro, del cual indicó,“fue una buena reunión”, ya que también se abordó sistemáticamente “una visual del Ministerio de Educación desde 2022 a la fecha”.

    “No solamente basta con abordar los temas relevantes, sino también de cómo estos se han movido desde cómo encontramos el sistema post pandemia con todas sus dificultades, con todos los desafíos y necesidades, al momento actual (...) y también obviamente los elementos pendientes hacia el futuro”, expresó.

    En esta línea, Cataldo señaló que también se puso sobre la mesa “lo que nosotros visualizamos como desafío futuro para la cartera más allá de quien gobierne. Ha tenido también de alguna manera una aproximación muy técnica esta reunión”.

    “Ayuda mucho también en que en general nos conocemos, nos ha tocado interactuar en más de una ocasión tanto con la futura ministra como con su subsecretario y subsecretaria, lo cual ayuda también obviamente a que la conversación sea mucho más fluida a propósito de los desafíos comunes que tenemos”, afirmó.

    En materia del cambio de mando, indicó que desde su cartera “estamos a plena disposición, como nos pidió el Presidente (Boric), vamos a hacer el mejor traspaso que esté en nuestras manos y al mismo tiempo hemos quedado a disposición de las nuevas autoridades para poder hacernos cargo de todas las dudas, consultas, aproximaciones que ellas requieran para el ejercicio de su rol”.

    “Esperamos y así lo vemos en la nueva administración, el interés equivalente, coincidente, y por lo tanto estamos muy tranquilos, muy contentos de cómo se llevó adelante esta reunión y obviamente esperamos que las futuras sesiones que comienzan hoy a las 3 de la tarde puedan terminar siendo desarrolladas con los mismos énfasis.

    Sobre este punto, detalló que esta tarde continuarán las reuniones, esta vez con la subsecretaria deEducación Parvularia, y posterior a esto, también realizarán reuniones con n la Subsecretaría de Educación Superior en los próximos días.

    Los desafíos de la futura ministra Arzola

    Consultado sobre los futuros desafíos que tendrá que enfrentar la cartera, indicó que en estos cuatro años les ha tocado tratar materias como Vinculación, problema de los aprendizaje, y Convivencia. “Por lo tanto, toda y cada una de las cosas que hemos llevado adelante como ministerio deben tener una continuidad, así como también el legítimo y justo el derecho que tiene cualquier gobierno de ponderar, si es que esto requiere re encausamiento, ajuste modificaciones y así como también impulsar sus propias líneas y diseños.”.

    El futuro gobierno tendrá que enfrentar, por ejemplo, señaló, la implementación de los servicios locales de educación pública (SLEP), “que también esperamos que tengan continuidad”.

    En esto, el ministro hizo mención también de los proyectos de ley de sala cuna y del FES (Financiamiento a la Educación Superior), los cuales “son dos temas también tremendamente importantes desde el punto vista técnico y político para el sistema!.

    “Hay un acuerdo transversal en el caso de sala cuna, y esperamos que efectivamente eso se materialice más allá de cuál sea el presidente de la República y del ministro de Educación que firme esa ley, así como también de Financimiento de la Educación Superior”, apuntó.

    Más sobre:NacionalEducaciónNicolás CataldoMineducMaría Paz Arzola

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    RN respalda nombramiento de Jouannet y pone en duda avance de sala cuna universal y FES “tal cual como están”

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Lo más leído

    1.
    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    2.
    Tomás Vodanovic por desalojo del campamento Santa Marta: “Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”

    Tomás Vodanovic por desalojo del campamento Santa Marta: “Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”

    3.
    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    4.
    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    5.
    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo
    Chile

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores
    Negocios

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

    Grenergy presenta nuevo proyecto fotovoltaico por más de US$200 millones en la Región de O’Higgins

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Thiago Tirante en su debut en el ATP de Río de Janeiro

    Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín triunfa en Valparaíso y se corona “Rey del Puerto”

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado
    Cultura y entretención

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    A los 95 años muere Robert Duvall, ganador del Oscar y leyenda del cine

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres
    Mundo

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Conversaciones de Ginebra: Estados Unidos se reunirá con delegaciones de Irán y Ucrania

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín