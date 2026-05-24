Gendarmería allana cárcel de Quillota tras detectar material explosivo lanzado desde el exterior

Funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Quillota, junto a personal de guardia interna y puestos especiales del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota llevaron a cabo este domingo un allanamiento en el recinto.

El procedimiento estuvo enmarcado en el Plan de Acción Institucional Contra la Violencia Carcelaria 2026 y ocurre después de que el viernes Gendarmería decomisara material explosivo, el cual fue lanzado desde el exterior del recinto penitenciario.

Después de diligencias del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, este sábado la Fiscalía confirmó que se trataba de explosivos usados en minería.

Como señala el comunicado de Gendarmería el allanamiento de este domingo “permitió decomisar una serie de elementos prohibidos como armas blancas, elementos cortopunzantes, elementos contundentes y teléfonos celulares, entre otros”.