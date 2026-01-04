Hallan cuerpo de hombre con disparo en la cabeza en La Cruz

Este domingo se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre con un disparo de bala en la cabeza en un camino de la comuna de La Cruz, en la Región de Valparaíso.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso concurrió hasta el kilómetro 4 en el sector de La Palmilla a solicitud del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

El subprefecto Cristóbal Fernández de la PDI, mencionó que “la víctima corresponde a un hombre, hasta el minuto en calidad de NN, quien se encontraba amarrado de pies y manos con un disparo en la región craneal”.

Informó también que siguen con las diligencias para establecer la dinámica de los hechos, como también identificar al o los autores del delito.