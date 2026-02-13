SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre muere luego de ser atacado con arma de fuego por encapuchado en Maipú

    El delincuente actuó con su rostro cubierto y con vestimentas oscuras al momento del atraco. Carabineros desplegó equipos especializados para dar con su paradero.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Las víctimas llegaron hasta el Hospital El Carmen, donde uno de ellos finalmente falleció.

    La terde de este jueves un hombre murió luego de ser atacado por un desconocido mientras transitaba por la comuna de Maipú, en el sector poniente de la Región Metropolitana.

    De acuerdo a la información preliminar, la víctima caminaba junto a otra persona cerca de la intersección de las calles 4 Poniente con San José a eso de las 20.30 horas, cuando fueron abordados por un sujeto que portaba un arma de fuego, con la cual los intimidó y robó.

    Posteriormente, el sujeto disparó en distintas oportunidades, hiriendo a ambos transeúntes.

    Desde Carabineros señalaron que las víctimas fueron trasladados hasta el Hospital El Carmen, donde donde se constató el fallecimiento de uno de ellos.

    El capitán Sebastián Lobovsky detalló que “en el lugar de los hechos, dos personas adultas, ambos con antecedentes penales, transitaban en el lugar y fueron abordados por una persona con vestimentas oscuras, encapuchado, premunido con un arma de fuego”.

    “En primera instancia los intimida para sustraer un celular que mantenía una de las víctimas, posterior a ello y antes de darse a la fuga, efectúa múltiples disparos, hiriendo a las dos personas afectadas”, complementó el capitán Lobovsky.

    El oficial afirmó que una de las víctimas recibió un impacto de bala en el antebrazo izquierdo y el fallecido recibió el impacto en el tórax, confirmando su deceso a eso de las 21 horas en el recinto médico referido.

    De acuerdo al policía, el delincuente disparó en al menos cinco oportunidades. El sobreviviente entregó tal testimonio, luego de recibir el impacto en su brazo y el fallecido mantenía dos lesiones por impacto balístico, la del abdomen y otro que rozó su cuello.

    La investigación se encargó a los equipos especializados del OS-9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para determinar cómo ocurrió la dinámica de los hechos y dar con el paradero del sujeto que disparó.

    Más sobre:MaipúRobo con homicidio4 PonienteSan JoséCarabinerosDisparos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Entre ellos un menor de edad: Cuatro personas resultan heridas luego de balacera en población de Puente Alto

    Gobierno detalla mecanismo para enviar ayuda humanitaria a Cuba: lo hará a través de donación a la Unicef

    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años

    Decretan prisión preventiva para sujeto detenido por el homicidio de profesor de 75 años en El Bosque

    Congreso de Perú reúne las firmas necesarias para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra Jerí

    Partido Radical anuncia que realizará reclamación ante el Tricel por disolución ordenada por el Servel

    Lo más leído

    1.
    Revés para la Fiscalía: jueza decreta ilegal declaración de Eduardo Lagos que acusó a Vivanco de vender fallos

    Revés para la Fiscalía: jueza decreta ilegal declaración de Eduardo Lagos que acusó a Vivanco de vender fallos

    2.
    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    3.
    “Sorprende la urgencia por adjudicar”: último intento del MTT para dejar implementada la Ley Uber le abre nueva disputa con apps

    “Sorprende la urgencia por adjudicar”: último intento del MTT para dejar implementada la Ley Uber le abre nueva disputa con apps

    4.
    Tras 230 días en la Antártica: avión de Ethan Guo realiza vuelo de vuelta al continente

    Tras 230 días en la Antártica: avión de Ethan Guo realiza vuelo de vuelta al continente

    5.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Entre ellos un menor de edad: Cuatro personas resultan heridas luego de balacera en población de Puente Alto
    Chile

    Entre ellos un menor de edad: Cuatro personas resultan heridas luego de balacera en población de Puente Alto

    Hombre muere luego de ser atacado con arma de fuego por encapuchado en Maipú

    Gobierno detalla mecanismo para enviar ayuda humanitaria a Cuba: lo hará a través de donación a la Unicef

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos
    Negocios

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Cuarta valla invicta en cinco fechas: Brayan Cortés celebra el triunfo de Argentinos Juniors sobre un River muy pobre
    El Deportivo

    Cuarta valla invicta en cinco fechas: Brayan Cortés celebra el triunfo de Argentinos Juniors sobre un River muy pobre

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años
    Mundo

    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años

    Congreso de Perú reúne las firmas necesarias para convocar a pleno extraordinario y debatir mociones contra Jerí

    El Parlamento de Venezuela pospone la votación sobre la ley de amnistía para presos políticos

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles