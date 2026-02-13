Hombre muere luego de ser atacado con arma de fuego por encapuchado en Maipú

Las víctimas llegaron hasta el Hospital El Carmen, donde uno de ellos finalmente falleció.

La terde de este jueves un hombre murió luego de ser atacado por un desconocido mientras transitaba por la comuna de Maipú, en el sector poniente de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima caminaba junto a otra persona cerca de la intersección de las calles 4 Poniente con San José a eso de las 20.30 horas, cuando fueron abordados por un sujeto que portaba un arma de fuego, con la cual los intimidó y robó.

Posteriormente, el sujeto disparó en distintas oportunidades, hiriendo a ambos transeúntes.

Desde Carabineros señalaron que las víctimas fueron trasladados hasta el Hospital El Carmen, donde donde se constató el fallecimiento de uno de ellos.

El capitán Sebastián Lobovsky detalló que “en el lugar de los hechos, dos personas adultas, ambos con antecedentes penales, transitaban en el lugar y fueron abordados por una persona con vestimentas oscuras, encapuchado, premunido con un arma de fuego”.

“En primera instancia los intimida para sustraer un celular que mantenía una de las víctimas, posterior a ello y antes de darse a la fuga, efectúa múltiples disparos, hiriendo a las dos personas afectadas”, complementó el capitán Lobovsky.

El oficial afirmó que una de las víctimas recibió un impacto de bala en el antebrazo izquierdo y el fallecido recibió el impacto en el tórax, confirmando su deceso a eso de las 21 horas en el recinto médico referido.

De acuerdo al policía, el delincuente disparó en al menos cinco oportunidades. El sobreviviente entregó tal testimonio, luego de recibir el impacto en su brazo y el fallecido mantenía dos lesiones por impacto balístico, la del abdomen y otro que rozó su cuello.

La investigación se encargó a los equipos especializados del OS-9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para determinar cómo ocurrió la dinámica de los hechos y dar con el paradero del sujeto que disparó.