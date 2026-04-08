Juan Peribonio, la carta más probable del gobierno para presidir el CDE

En un plazo máximo de nueve días, el gobierno del Presidente José Antonio Kast debe despejar quién será el titular del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que asumirá como presidente del organismo para los próximos tres años. Esto, considerando que el viernes 17 de abril culmina el periodo de Raúl Letelier, quien fue designado en 2023 por el expresidente Gabriel Boric.

Pero el asunto ha sido un tema que se viene conversando desde hace semanas en el Ejecutivo y que, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, se despejaría días antes de la citada fecha.

Así, como pudo conocer este medio, tras las primeras conversaciones las autoridades de gobierno depuraron la lista de posibles candidatos y se centraron en el análisis de dos perfiles: Juan Antonio Peribonio y Alberto Espina.

En el caso del primero, es un abogado que se desempeña como consejero del CDE desde marzo de 2014, designado por el expresidente Sebastián Piñera. En medio de las ponderaciones que se han realizado por La Moneda, se ha relevado la forma en que condujo la institución cuando ocupó la presidencia a partir de 2020.

Se le destaca por haber tenido un buen manejo de causas en que intervinieron a propósito del estallido social, donde incluso actuaron como querellantes. Junto con ello, se ha tomado como referencia las gestiones que realizó en función de la pandemia del Covid-19, donde debieron desplegar una serie de medidas para mantener el servicio en operaciones, pese a las restricciones sanitarias y de movilidad.

Andres Perez

En cuanto a Espina, quien se desempeña como consejero desde noviembre de 2020 también nombrado por Piñera, se consideró su trayectoria y conocimiento del Estado, dados sus 28 años como parlamentario (12 como diputado y 16 como senador) y también su desempeño como ministro de Defensa entre 2018 y 2020, en el segundo gobierno de Piñera.

En esa línea, también se observó su rol en el Comité Laboral y Medioambiental, donde inició su trabajo en el CDE, y el que ha tenido en el Comité Penal desde mayo de 2023, donde ha estado abocado al estudio de los casos criminales en que interviene el organismo.

Antre las dos cartas hay una relación hace décadas. Peribonio fue jefe de gabinete de Espina cuando era diputado y fue secretario general de RN cuando Espina era el presidente del partido.

Pero aunque la decisión del Presidente Kast aún no ha sido oficializada, pues faltaría afinar algunos detalles, la balanza ya está inclinada hacia un lado. Y no por la evaluación de los méritos que se hizo de cada consejero.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, La Moneda estaría encaminada a nombrar a Peribonio, dado el protagonismo que tiene Espina en el Comité Penal y la carga laboral que ahí tienen a propósito del aumento de las causas ligadas a corrupción y donde el CDE está jugando un papel importantísimo.

Por lo mismo, se optaría para él siga en esa tarea y no haya retrasos en algunos procesos producto de eventuales enroques de consejeros en dicho comité.

Las credenciales de Peribonio

Peribonio es abogado de la Universidad de Chile. De acuerdo con el perfil que se expone sobre él en la página web del CDE, ejerció como director social y asesor jurídico de la Corporación Municipal de la Municipalidad de Las Condes entre 2005 y 2010.

Uno de los cargos por los que más se le recuerda, fuera del CDE, es el de director del Servicio Nacional del Consumidor, puesto que ocupó entre 2010 y 2012. Desde ahí impulsó, entre otras iniciativas, el Sernac Financiero y cuyo rol le hizo merecedor del galardón al abogado más destacado del año por la Asociación de Abogados de Chile (2012).

Entre 2012 y 2014, fue Intendente de Santiago y desde 2014 es abogado consejero del CDE, integrando el Comité Civil y el Comité Laboral-Medioambiental. En abril de 2020, fue designado por el expresidente Piñera como presidente del organismo, cargo que ocupó hasta abril de 2023.

Durante su Presidencia, Peribonio encabezó el Comité Penal, creó la Unidad Coordinadora Especializada en materias municipales, impulsó la conformación de un equipo de coordinación judicial e incorporó como línea estratégica de trabajo en el CDE la protección del medioambiente.

Andres Perez

Cuando impulsó la conformación de la unidad encargada de asuntos ligados a municipios, destacaba que al menos el 52% de las municipalidades del país tenían una causa penal.

En medio de una entrevista que dio a este medio cuando asumió como presidente en 2020 reflexionaba sobre el relevante rol que tiene el CDE en la protección de los intereses del Estado: “Las cuantías de los juicios que el CDE debe defender en demandas que se presentan contra el Fisco son de $ 20 mil millones de dólares, es decir, si logramos defender esos dineros del erario fiscal, eso redunda en que se puedan construir en Chile 112 hospitales de alta complejidad. ¿Se da cuenta la labor fundamental que tenemos?”.