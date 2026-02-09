Justicia condena a cuatro personas que dieron muerte a un hombre en una detención ciudadana en Copiapó: víctima era inocente

Lo amarraron y golpearon con un martillo porque pensaron que había robado, horas después falleció.

Así fue la detención ciudadana que cuatro individuos: dos hombres y dos mujeres, protagonizaron la madrugada del 25 de diciembre del 2024, en la ciudad de Copiapó, en la Región de Atacama.

Recientemente el Juzgado de la ciudad nortina condenó a los sujetos por su responsabilidad en la muerte del hombre de nacionalidad ecuatoriana, que al momento de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió en plena vía pública en el sector de tomas “Ramón Carnicer”. Según explicó el fiscal jefe de esa ciudad, Christian González Carriel, el grupo atacó al sujeto “con golpes de pies y puño, además de agredirlo con un martillo, para luego arrastrarlo a la vía pública y amarrarlo a un poste de un letrero del sector, lugar en que el linchamiento continuó hasta provocarle la muerte”.

La fiscalía de Copiapó con apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI investigó los hechos y concluyó que la víctima no habría cometido ningún delito.

“Lo más triste de esta historia, es que esta persona que fue asesinada no estaba robando. Sí estaba bajo los efectos del alcohol, de las drogas, pero se estaba escondiendo, porque creía ser perseguido por otras personas. Pero él no andaba con elementos para robar, no estaba robando, estaba fuera de los domicilios de los agresores", indicó el fiscal.

En ese escenario, hizo un llamado a los ciudadanos a no tomar “jamás la justicia por propia mano , porque pueden resultar condenados, como en estos casos, por un homicidio calificado”.

“Es importante que los vecinos de Copiapó entiendan que si ellos creen que este era el caso, una mera creencia, sin prueba alguna, de que una persona está robando o anda en las calles con algún delito, llamen a Carabineros, dejen que la justicia, que la policía actúe, y no tomen la justicia a propia mano“, sostuvo.