SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La jugada de Yáber para insistir en que ministros de la Corte de San Miguel declaren a su favor en sumario

    El conservador de Puente Alto pidió a la fiscal judicial Carla Troncoso que insista en la citación a cuatro magistrados para que testifiquen por él. El objetivo, plantea la defensa, es revertir parte de los cargos formulados en su contra.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Juan Manuel Ojeda
    Sergio Yáber durante su formalización. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, está empecinado en que ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel declaren a su favor.

    El sumario que lleva adelante la fiscal judicial Carla Troncoso en su contra está en fase de prueba. Esto se activó luego de que la magistrada formulara cargos en contra del abogado, imputado en la trama bielorrusa, por faltas a la probidad.

    En los cargos la fiscal judicial, según un escrito ingresado por la defensa de Yáber, “imputan a nuestro representado integrar una supuesta ‘red de tráfico de influencias’ al interior del Poder Judicial. Valiéndose de dicha red, sostiene la señora fiscal que el señor Yáber habría accedido al cargo de Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Puente Alto obteniendo los votos necesarios para ser seleccionado en la terna respectiva”.

    Por eso fue que Yáber, quien en esta instancia es representado por los abogados Guillermo Chahuán y Sebastián Contreras, pidió ante Troncoso que las ministras María Carolina Catepillán, Sylvia Pizarro, María Soledad Espina y el ministro Roberto Contreras acudieran a declarar ante la fiscal judicial.

    La lógica de la defensa de Yáber, de acuerdo a lo que ellos argumentaron en un escrito que enviaron a Troncoso, apunta a que dado que los cargos abordan una supuesta red de tráfico de influencias para acceder al cargo, entonces la fiscal judicial debe interrogar a los magistrados que votaron por él para llegar a ese oficio.

    “Bajo dicha premisa, los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel que participaron en la votación del concurso para proveer el cargo de Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, realizada con fecha 23 de julio de 2018, en la cual resultó nombrado el señor Yáber, formarían parte de dicha red ilícita. De otro modo, la imputación carecería de coherencia interna”, se lee en el escrito.

    Según la defensa, una manera de desvirtuar ese cargo es “la declaración de los referidos ministros a fin de consultarles directamente si recibieron presiones, solicitudes o insinuaciones, ya sea del señor Yáber o de cualquier persona que actuara en su nombre, para votar a su favor en dicho concurso”.

    El problema de Yáber es que habiendo propuesto la declaración de los magistrados, la semana pasada ninguno de ellos compareció ante Troncoso. Por eso la defensa del abogado sostiene que no corresponde que los jueces de hayan excusado. De esta forma expone que la ministra Catepillán señaló “declinar la petición” por “no tener asunto alguno que aportar”. El ministro Contreras informó estar “cumpliendo funciones en la Corte Suprema”, además de estar “inhabilitado de participar”. Por otro lado, la ministra Pizarro indicó no poder asistir por “impedírselo el horario de las audiencias” y porque “con posterioridad a ella tengo hora para realizarme exámenes médicos impostergables”. Finalmente, la ministra Espina comunicó únicamente no tener antecedentes que aportar y declinó la “invitación” para prestar declaración en calidad de testigo.

    A juicio de la defensa “las excusas aportadas por los ministros carecen de la entidad suficiente para producir efecto liberatorio y constituyen una afectación grave al derecho de defensa de nuestro representado, al permitir que testigos legalmente citados se resten de comparecer”.

    De acuerdo a lo expuesto por los abogados de Yáber “al aceptar que los señores ministros están habilitados de declinar la citación, se está privando a esta defensa de una prueba directa e idónea para desvirtuar la imputación de tráfico de influencias: la declaración de los supuestos influenciados negando haber recibido presiones”.

    Bajo esa argumentación, la defensa de Yáber plantea que “validar las excusas esgrimidas implica vulnerar gravemente el derecho a producir prueba de descargo, dejando a esta defensa en una situación de desmedro al verse impedida de controvertir las imputaciones de la formulación de cargos, lo que indefectiblemente vicia el presente procedimiento”.

    Por eso es que Yáber solicita a Troncoso que reitera la citación a los magistrados “bajo las formalidades legales correspondientes”. Pese a la insistencia de Yáber, fuentes judiciales comentan que la jugada del conservador de Puente Alto tendría como propósito descartar ministros para que resuelvan su sanción. Esto debido a que cuando la fiscal despache su informe final, será el pleno el que vote la sanción y si los magistrados declaran hay quienes sostienen que deberían inhabilitarse al momento de resolver la sanción del sumario.

    Más sobre:Sergio YáberCorte de San MiguelPoder JudicialSumario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Se registran cerca de 3.500 fichas FIBE en beneficio de las familias afectadas por incendios forestales

    Lo más leído

    1.
    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    2.
    La declaración completa de Silber: revela estrategia de Vivanco para destruir chats de Hermosilla y plan para denunciar a supremos

    La declaración completa de Silber: revela estrategia de Vivanco para destruir chats de Hermosilla y plan para denunciar a supremos

    3.
    Detienen en flagrancia a hombre por secuestro y maltrato contra mujer en Los Ángeles

    Detienen en flagrancia a hombre por secuestro y maltrato contra mujer en Los Ángeles

    4.
    Asociaciones de gendarmes advierten fuga de funcionarios tras avance de reforma a Gendarmería

    Asociaciones de gendarmes advierten fuga de funcionarios tras avance de reforma a Gendarmería

    5.
    Exasistente de Vivanco relata ante Fiscalía pago de cuentas en efectivo y traslado de archivos de exministra a bodegas de Yáber

    Exasistente de Vivanco relata ante Fiscalía pago de cuentas en efectivo y traslado de archivos de exministra a bodegas de Yáber

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo
    Chile

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    Se registran cerca de 3.500 fichas FIBE en beneficio de las familias afectadas por incendios forestales

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago
    Negocios

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029
    El Deportivo

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina

    “Velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias”: la elogiosa bienvenida del Elche a Lucas Cepeda

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán
    Mundo

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur