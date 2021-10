Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: partidos de Chile Podemos Más ratifican apoyo a Sichel, pero critican su tono y adelantan respaldo a Kast si este pasa a segunda vuelta

Partidos de Chile Podemos Más ratifican apoyo a Sichel, pero critican su tono y adelantan respaldo a Kast si este pasa a segunda vuelta

El día después del duro emplazamiento que Sebastián Sichel hizo a los partidos de Chile Podemos Más para que se definieran entre su candidatura presidencial y la de José Antonio Kast, no fue menos tenso para la coalición de gobierno.

Si bien las directivas de RN, la UDI, el PRI y Evópoli ratificaron su respaldo al independiente para la primera vuelta del 21 de noviembre, criticaron el tono que empleó la noche del martes y también adelantaron que apoyarán a Kast si es que el líder del Partido Republicano llegase a pasar a segunda vuelta, como se prevé según distintas encuestas.

“Vamos a cumplir la palabra empeñada, pero al mismo tiempo le pedimos a Sichel que, en lo que queda de campaña, abunde el trabajo territorial, el mensaje inspirador y lo que une. Creo que tiene que cambiar el tono, dejar atrás la confrontación y pasar a un tono de inspiración”, dijo el secretario general de RN, Diego Schalper, en entrevista con La Tercera.

Respecto de un escenario de balotaje, Schalper anticipó que “vamos a apoyar al candidato que compita contra la izquierda radical, y si este es Kast, por supuesto que sí”.

Una postura similar expresó el presidente de Evópoli, Andrés Molina, quien dijo que, aunque “estamos convencidos de que el proyecto que encarna Sichel es el que le conviene a Chile”, en el caso de pasar Kast a segunda vuelta, el republicano contará con su voto. “Entre un proyecto comunista, como el de Boric, y el de Kast, nosotros no nos vamos a perder”, afirmó.

En la UDI, el partido con más fugas de votos hacia Kast y donde existe una mayor desafección con Sichel, también ratificaron su apoyo al independiente, pero plantearon que debe explicitarse un compromiso mutuo de apoyo para quien pase a segunda vuelta.

En este ambiente, la senadora y ex presidenta de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe, dijo que se encontraba en un proceso de reflexión respecto de por quién votar en primera vuelta, y que en esa decisión incidiría la disponibilidad de los candidatos a suscribir un compromiso de respaldo en un balotaje. Lee más de esta historia.

Artés: “Hay otros que piensan que por la vía de la institucionalidad es posible hacer cambios”

El abanderado de Unión Patriótica participó ayer de un nuevo episodio de Estación Moneda, organizado por La Tercera y Radio Duna.

El candidato presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Artés, fue el invitado del cuarto capítulo de Estación Moneda, ciclo de entrevistas con los postulantes a La Moneda producido por La Tercera y radio Duna, oportunidad en que defendió su postura de luchar por “cambios revolucionarios”.

“Sigo estando con aquellos que piensan que sigue planteada la necesidad de cambios estructurales y revolucionarios. Hay otros que piensan que por la vía de la institucionalidad es posible hacer cambios”, dijo.

Consultado por si el cambio social propuesto por su candidatura es posible de lograr desde la actual institucionalidad, el abanderado contestó que “desde dentro y desde fuera”. Advirtió, además, que transitar hacia una “nueva sociedad” podría provocar una “reacción represiva de quienes detentan el poder para defender el statu quo”. Lee más de esta historia.

> Comercio prevé “frenazo” en las ventas durante 2022

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) estiman que tras una importante expansión este 2021, las ventas minoristas del sector podrían anotar una caída de 20% el próximo año.

Para entender: se explicó que luego de la mayor liquidez de los hogares por los retiros de fondos previsionales y las ayudas estatales, esta situación se comenzará a normalizar en 2022, lo que redundará en una contracción de las ventas que estadísticamente se verá acrecentada por las altas bases de comparación de este año.

“El comercio minorista depende de la masa laboral y si eso no mejora la caída podría ser incluso mayor al 20%”, agregó la gerente de estudios de la CNC, Bernardita Silva.

En perspectiva: George Lever de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) agregó que los bienes durables, como electrodomésticos y artículos electrónicos, serán los más afectados. Lee más de esta historia.

> Convención usará prórroga. Controversia generó el cronograma de trabajo propuesto por la mesa de la Convención, que incluye prorrogar por tres meses su mandato (facultad contemplada en la Constitución) y un plebiscito dirimente. Sigue leyendo

> ¿En que está Peñailillo? Ha llamado la atención que el ex ministro de Bachelet no se haya sumado al partido que está fundando un grupo de ex militantes del PPD con el que tenía afinidad. “Estoy enfocado en mis labores profesionales”, ha dicho. Sigue leyendo

> Casos activos superan los 10 mil. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, los contagios activos de Covid llegaron en las últimas 24 horas a 10.025, la cifra más alta en casi 100 días. La positividad a nivel nacional, en tanto, llegó a 3,11%. Sigue leyendo

Familias y elección de colegios

Los datos recogidos a través de las postulaciones al sistema de admisión escolar son una muestra de que para las familias es importante contar con el derecho de elegir los colegios que mejor se ajusten a sus preferencias.

» El candidato picado

Se sabe que, en cualquier discusión o debate, el que se enoja pierde. Y a Sebastián Sichel se le ve cada vez más molesto. Lo rodea una creciente soledad, no únicamente en lo relativo a los apoyos partidistas, sino también en lo electoral.

Por Juan Ignacio Brito

» La comunicación y la Convención Constituyente

Si en Chile fracasa la Convención Constituyente tendremos por delante un problema muy serio. Para que esto pasara, situaciones de diversa naturaleza e importancia deberían suceder. Se puede hacer fracasar desde dentro a la Convención Constituyente, o se puede atacar desde fuera.

Por Paula Walker

La irrupción de la política internacional en la campaña. Ha pasado en todo el mundo y ahora ocurre en la campaña presidencial chilena: materias de relaciones internacionales que hasta hace poco marcaban escasas o ninguna diferencia entre los candidatos han pasado a ser parte del debate, desde los planteamientos de José Antonio Kast sobre la relación con la ONU hasta la idea de Gabriel Boric de revisar tratados internacionales.

