Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: el mea culpa del FA por la elección de gobernador metropolitano y el temor de la derecha de no llegar a la segunda vuelta presidencial

El día después: el mea culpa del FA y el temor de la derecha de no llegar a segunda vuelta presidencial

Aunque la noche del domingo fue recurrente en el PC y sectores del Frente Amplio explicar la derrota de Karina Oliva en la contienda por la gobernación metropolitana a partir de la alta convocatoria y apoyo que Claudio Orrego recibió de comunas acomodadas, ayer aumentaron las voces en el bloque que advirtieron la necesidad de una profunda reflexión y autocrítica.

En este ejercicio, dos factores asomaron como detonantes de una polarización de la campaña que terminó por perjudicar las opciones de la candidata de Comunes: el respaldo que recibió de Pablo Maltés y las exacerbadas críticas a los gobiernos de la Concertación y sus figuras.

De acuerdo a un artículo del periodista Felipe Cáceres, en el Frente Amplio asumen que los duros ataques en contra de la ex Concertación hacia el final de la campaña pudieron haber provocado un efecto “unificador” y “movilizador” en ese bloque.

En Chile Vamos, en tanto, la nueva derrota electoral –solo lograron una de las 16 gobernaciones regionales– instaló el temor de que la coalición quede fuera de una segunda vuelta presidencial y el balotaje sea disputado por dos candidatos de oposición, eventualmente el PC Daniel Jadue y la DC Yasna Provoste.

Un escenario inédito cuyas probabilidades de concretarse podrían verse incrementadas de persistir la apuesta de José Antonio Kast de competir en primera vuelta, lo que dispersaría los votos del sector.

“Es fundamental que Chile Vamos y Republicanos hagan un esfuerzo por ir unidos en la elección presidencial, de lo contrario se dificultan las opciones”, comentó el diputado UDI y ex ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, en un artículo de los periodistas Paula Catena y Luciano Jiménez.

A foco...

> Gobierno busca reimpulsar la reforma previsional y evalúa establecer una Pensión Básica Universal

Aunque aún no hay nada zanjado, con el propósito de reactivar la reforma previsional el gobierno estaría dispuesto a introducir nuevos cambios, como establecer una Pensión Básica Universal (PBU), es decir, una pensión para todos quienes estén en edad de jubilar, independiente de su situación económica y de cuántos años hayan cotizado.

Para entender: en días recientes el ministro del Trabajo, Patricio Melero, comentó la intención del Ejecutivo de reimpulsar la reforma que sigue trabada en el Senado. Y para ello habría una disposición a acoger la antigua demanda de la centroizquierda por una PBU.

Según un sondeo de Criteria, un 74,5% está de acuerdo o muy de acuerdo con que se establezca en Chile una Pensión Básica Universal.

En perspectiva: de acuerdo a una estimación de los economistas Cecilia Cifuentes y Patricio Arrau, el costo anual de una Pensión Básica Universal de $ 177 mil mensuales podría llegar a US$ 7.522 millones el primer año si esta reemplaza al sistema de pensiones solidarias. Esto significa unos US$2.500 millones por sobre lo que costaría la propuesta del gobierno de aumentar la cobertura del pilar solidario al 80% de la población. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Estado de excepción, lo que viene. En el comité político de ayer, el gobierno transmitió que buscará extender el estado de catástrofe e intentó alinear a los partidos de Chile Vamos, considerando que la UDI ha advertido su resistencia. Sigue leyendo

> El radical plan del Colmed. Distintos gremios empresariales manifestaron sus aprensiones con la propuesta del Colegio Médico para controlar el virus, la que considera una paralización radical de las actividades por tres semanas. Sigue leyendo

> Lista del Pueblo no será partido. En un cónclave de este fin de semana, el movimiento acordó que no se constituirán como partido, pero sí participarán en las elecciones parlamentarias y presidenciales, por lo que exigen facilidades para competir. Sigue leyendo

Editorial

» El PC y su “estatuto de garantías”

Ha resultado profundamente irresponsable que el candidato presidencial del Partido Comunista pretenda arrastrar a las Fuerzas Armadas a un terreno deliberativo, y que ponga en entredicho las credenciales democráticas de instituciones políticas. Sigue leyendo.

Opinión

» Chile invertebrado

Evocando a Ortega y Gasset, Chile se arrastra invertebrado, “no ya en su política, sino, lo que es más hondo y substantivo que la política, en la convivencia social misma”.

Por Gabriel Zaliasnik

» En busca de la moderación

Que ganara esa izquierda que valora la democracia con sus reglas e instituciones, por sobre esa que tiene débiles credenciales democráticas, es un suspiro.

Por Sebastián Izquierdo

Crónica Estéreo

¿Por qué no se vacunan los que no se vacunan? Se calcula que son más de tres millones y medio las personas que no han concurrido a vacunarse contra el Covid-19 pudiendo hacerlo. Aunque parte de la explicación de por qué no lo han hecho puede encontrarse en aspectos logísticos y comunicacionales de la campaña de vacunación, también en la resistencia de muchos a la vacuna. El bioquímico y divulgador científico Gabriel León hace unos días comenzó a encuestar sobre personas que se resisten a vacunarse. Conversamos con él para entender el fenómeno.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

Paula: Sopa de cebolla. Fernanda Giacaman nos ayuda con este clásico de la cocina francesa.

Qué pasa: Compartir el escritorio. Este es uno de los cambios con que se han encontrado quienes han regresado a sus oficinas tras más de un año de teletrabajo.

Práctico: Consejos para alargar la vida útil de tu ropa. Para romper la cadena de lo desechable, recopilamos alternativas que extienden la vida útil del vestuario.

Culto: Alejandro Zambra vuelve a dar la prueba. La editorial Anagrama puso nuevamente en circulación Facsímil, en que el narrador chileno recreó un ejemplar de la extinta PAA de Verbal.

En portada

Puedes acceder a la versión papel digital de La Tercera desde aquí.