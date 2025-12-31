Los 10 hitos que sacudieron a Chile en 2025

Este año el país protagonizó momentos inéditos y cruciales: un mega apagón que afectó a casi todo el país, el escándalo del uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, la elección del nuevo presidente -y el giro político hacia la derecha-, la crisis en el Poder Judicial y una serie de hechos policiales que no dejaron a nadie impávido.

1.- Chile elige a José Antonio Kast como su nuevo Presidente

Luego de una extensa y crispada cruzada electoral, en la recta final de este 2025, el país definió a su próximo gobernante: José Antonio Kast.

El 14 de diciembre el republicano se impuso de forma contundente a Jeannette Jara (PC), convirtiéndose así en el presidente electo más votado de la historia de Chile, con 7.252.831 de votos, equivalentes al 58,17% de las preferencias.

Su trayecto a La Moneda no fue fácil. En su tercera aventura presidencial, Kast protagonizó una serie de polémicas con la otrora candidata del oficialismo. Esto, sin perder de vista a quien le entregará la banda presidencial el 11 de marzo de 2026, el Presidente Gabriel Boric.

Ambos se lanzaron duros dardos. Eso sí, una vez que Kast resultó electo, la tensión disminuyó a través de gestos: el Presidente Boric realizó la tradicional llamada republicana a Kast para felicitarlo, y al día siguiente lo recibió en el Palacio de La Moneda para sostener una extensa reunión.

El triunfo de Kast trajo consigo el retorno de la derecha a la presidencia del país. En el Congreso, en tanto, este año se escogieron 23 nuevos senadores y 155 diputados. Esas elecciones también consolidaron un giro hacia a la hasta ahora oposición.

José Antonio Kast celebra su triunfo en las elecciones presidenciales de 2025 junto a su esposa María Pía Adriasola. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

2.- Crisis del Poder Judicial

El próximo 8 de enero, Gloria Ana Chevesich asumirá como la primera mujer en presidir la Corte Suprema, esto en medio de una de las mayores crisis que ha enfrentado el Poder Judicial.

En poco más de dos años, fueron tres los ministros del máximo tribunal –Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue– los destituidos mediante acusaciones constitucionales a raíz de escándalos de probidad y conflictos de interés destapados desde el caso Audio.

La última de estas destituciones se concretó el pasado lunes 22 de diciembre, cuando el Senado aprobó la acusación contra el ministro Simpertigue, imputándole notable abandono de deberes en el marco de la denominada trama bielorrusa, que investiga litigios entre Codelco y el consorcio Belaz Movitec.

Previamente, en 2024, el ministro Sergio Muñoz fue removido por un eventual uso de información privilegiada en beneficio de su hija, así como Ángela Vivanco, de quien se conocieron conversaciones con el abogado Luis Hermosilla –recluido por delitos de corrupción en el marco del caso Audio– por su presunta intervención en distintos fallos.

Los ministros de la Corte Suprema no son los únicos que han dejado el Poder Judicial, ya que a estos se suman la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, destituida disciplinariamente, y Antonio Ulloa, también removido vía acusación constitucional.

Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Diego Simpertigue.

3.- El año en trama policial y judicial

Fue el 27 de marzo de este año que el gobierno dio el puntapié inicial a un proyecto que institucionalizaba, mediante un ministerio, una de las principales preocupaciones ciudadanas: la seguridad. En cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric oficializaba que Luis Cordero -titular de Justicia y luego subsecretario del Interior- se convertiría en el primer ministro de Seguridad Pública.

Pero, en materia de seguridad, también hubo otros hitos, controversiales y trágicos, que marcaron el año saliente. A continuación, un puñado de ellos:

El sicario de Meiggs

El homicidio por encargo del empresario y prestamista informal, José Reyes Ossa -cuyo autor intelectual sería el amigo de éste, Wilson Verdugo- terminó en la liberación “por error” en julio de Osmar Ferrer, cuyo nombre real, según se descubrió más tarde, era Alberto Mejía.

El sicario del denominado Rey de Meiggs, que permaneció solo horas en la cárcel, huyó a Colombia, y se mantuvo prófugo un mes. El caso incluso salpicó al animador Francisco Kaminski, quien fue citado a declarar en calidad de testigo. Alberto Mejía está a la espera de ser extraditado a Chile.

Carlos Alberto Mejía Hernández.

El triple homicidio en La Reina

El 19 de octubre un padre -el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke- y sus dos hijos de 17 años fueron hallados sin vida en su casa de La Reina. En un principio se manejó la tesis de un parricidio y posterior suicidio, pero luego las diligencias policiales arrojaron que se trató de un triple homicidio.

Hasta ahora solo hay un imputado en prisión preventiva: Jorge Ugalde, cuñado de la víctima mayor de edad. Su esposa Trinidad Cruz-Coke también figura como imputada y preliminarmente, según fuentes de la investigación, el móvil sería de origen económico. En este caso también figuras públicas han sido mencionadas: el senador Luciano Cruz-Coke por su parentesco con la víctima -eran primos- y la encuestadora Marta Lagos, también prima de Cruz-Coke, quien asegura que el autor material sigue libre.

Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el crimen, y Eduardo Cruz Coke.

La trama bielorrusa

Tres jueces destituidos, presuntas coimas y viajes en crucero son solo algunos de los elementos de la trama bielorrusa, que llevaron a la prensa a bautizar el caso también como “muñeca bielorrusa” en atención a las múltiples aristas -como matrioshkas- que surgieron. El entramado que llevó a la remoción del juez Antonio Ulloa, y de los supremos Diego Simpertigue y Ángela Vivanco tiene su origen en un litigio entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

Por este caso se acusa a la ministra Ángela Vivanco -removida por el máximo tribunal- de haber influido en favor de la CBM a cambio de millonarios pagos que eran depositados en la cuenta de su esposo, Gonzalo Migueles. Además de este último jurista, permanecen en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos los abogados de CBM Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes compartieron un viaje en crucero con el exsupremo Simpertigue.

Operación Apocalipsis

Allanamientos en cárceles de siete regiones del país además de 44 gendarmes y 36 civiles detenidos por presunt ingreso y venta de productos prohibidos en los penales fue el resultado que dejó la diligencia policial bautizada como “Operación Apocalipsis”.

El caso causó revuelo debido al carácter de los productos comercializados: comida rápida, drogas, alcohol servicios sexuales e ingreso de personas indocumentadas para reuniones con reos de alta peligrosidad.

4.- Caso licencias médicas: viajes al extranjero y a casinos

El 20 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República emitió un informe que reveló que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios o servidores públicos viajaron fuera del país durante su licencia médica. No solo eso, unos meses más tarde, en agosto, el ente fiscalizador reveló que más de 13 mil trabajadores públicos acudieron a casinos durante su periodo de reposo.

Se estima que el uso de licencias médicas falsas, causó un perjuicio de más de $1.500 millones anuales, desviando fondos públicos. Unos pocos médicos emitieron licencias a gran escala, incluso sin atender a los pacientes.

Dentro de las medidas tomadas se iniciaron investigaciones y sumarios administrativos. Incluso, como consecuencias se dieron cuenta de despidos, remociones y anuncios de acciones legales contra funcionarios y médicos involucrados por parte del Ministerio Público.

Dentro de los casos más reconocidos estuvo la renuncia del el gerente corporativo de Personas de Metro, Patricio Baronti; la suspensión en el Partido Republicano del alcalde de Macul, Eduardo Espinoza; la salida voluntaria de Marcos Barraza (PC), quien ejercía el cargo de asesor del Ministerio de Trabajo, y la salida de Iván Mendoza, quien ejercía de vicepresidente del Colegio Médico de Chile (Colmed).

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

5.- Megatoma de San Antonio: negociaciones, desalojo y expropiación

La megatoma de San Antonio inició con la toma de un terreno privado de unas 250 hectáreas en San Antonio, Chile, en 2019, donde se asentaron más de 10.000 personas con necesidades de vivienda, esto llevó a un conflicto entre pobladores, dueños y el Estado.

La situación derivó en una orden de desalojo judicial que tras la rectificación de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, en noviembre de 2025, estableció un plazo de 30 días para el desalojo.

Sin embargo, fue el 2 de diciembre que desde el Ejecutivo anunciaron la expropiación de 110 hectáreas para un proyecto habitacional, tras no llegar a acuerdo con los propietarios sobre el precio de compra, buscando una solución para las más de 4.000 familias que viven allí, aunque la otra mitad sigue en disputa legal.

La empresa Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., dueña del terreno, calificó la expropiación como “injusta y arbitraria”, alegando que se realizó sin diálogo real y que el Gobierno no respetó el fallo de la Corte Suprema.

El desalojo de la toma más grande de San Antonio está programado para enero de 2026 , aunque la expropiación ha modificado el enfoque de la solución.

JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

6.- Destitución de Isabel Allende

El 10 de abril se selló finalmente lo que fue la trayectoria de María Isabel Allende Bussi como senadora de la República. Ese día se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional que destituyó a la hija del expresidente Salvador Allende de la Cámara Alta. Fue por mayoría absoluta. Esto, luego de acoger los requerimientos del Partido Republicano y de Chile Vamos para cursar el cese del cargo de la legisladora.

Allende perdió su escaño por vulnerar el artículo 60 de la Constitución, que señala de forma expresa que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”. Dado que participó de la fallida compraventa de la casa de su familia en Guardia Vieja al Estado para que se utilizara como museo en memoria de su padre. La iniciativa fue impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, sin advertir que se incurría en contravenir la Carta Magna.

RAUL ZAMORA/ATON CHILE

7.- Pago de la deuda histórica

En enero del 2025 el gobierno promulgó la esperada Ley 21.728, la cual daba respuesta a una larga lucha del gremio docente, en donde tras un extenso trabajo legislativo, se acordó el aporte de reparación a los profesores afectados por la deuda histórica, una de las promesas de campaña del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El acuerdo de reparación alcanzado entre el gobierno y los docentes implica un pago de un monto único de $4.500.000 para cada docente traspasado desde la administración del Ministerio de Educación a la administración municipal entre los años 1980 y 1987.

El pasado viernes 17 de octubre comenzó el pago al primer grupo afectado, y con esto, más de 15 mil docentes comenzaron a recibir su primera cuota de reparación. La segunda cuota la recibirán en el mes de enero de 2026. Para el pago se ha priorizado que los mayores reciban primero los pagos, proceso que se extenderá hasta el 2030.

La medida reparatoria fue celebrada en su momento desde el gobierno y también por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien apuntó que la promulgación de esta ley fue “día histórico”, ya que con esto, tras 44 años, “se ha hecho justicia” con los docentes.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

8.- El mayor apagón eléctrico en 15 años

La tarde del 25 de febrero se registró una inédita falla en la línea de transmisión Nueva Maitencillo- Nueva Pan de Azúcar 2x500 kV, entre Vallenar y Coquimbo, donde una desconexión no programada ocasionó un corte de energía que dejó a cerca del 98% de la población del país (19 millones de personas) sin energía eléctrica.

El corte de suministro se produjo a las 15:16 horas, y afectó desde la Región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, registrándose como el de mayor envergadura desde el terremoto de 2010.

La situación obligó al gobierno a tomar medidas de emergencia y a decretar estado de excepción en las regiones afectadas, además de toque de queda desde las 22:00 horas. El hecho derivó en la suspensión de clases y la postergación de la tercera jornada del Festival de Viña, que se estaba desarrollando en la ciudad costera del mismo nombre.

El servicio eléctrico se fue reponiendo paulatinamente con el pasar de las horas. En tanto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) inició una investigación para esclarecer responsabilidades.

Andres Perez

9.- Cero muertes de lactantes por Sincicial gracias al Nirsevimab

Este 2025, y por segundo año consecutivo, Chile no registró muertes en menores de un año por el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), enfermedad que puede afectar gravemente a bebés y niños pequeños, gracias a la aplicación del anticuerpo monoclonal Nirservimab a los lactantes, siendo Chile pionero en Latinoamérica en implementar esta inmunización de manera universal y gratuita.

Impulsada por el Ministerio de Salud, la iniciativa de incorporar el Nirsevimab al Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) requirió una inversión de 60 mil millones de pesos, y significó no solo que los lactantes no enfermaran gravemente, sino que también se tradujo en una reducción de las hospitalizaciones pediátricas, disminuyendo la reconversión de camas hospitalarias y la suspensión de cirugías electivas.

El impacto que tuvo esta política pública en Chile fue tal que fue portada en The Lancet Infectious Diseases, una de las revistas científicas médicas más prestigiosas del mundo.

En la publicación, en The Lancet se documenta que los inviernos de 2024 y 2025 marcaron un cambio histórico en la atención en Chile, ya que si bien continuó la circulación del virus y se registraron hospitalizaciones en niños de 1 a 4 años, la magnitud fue significativamente menor que en años anteriores.

10.- Remodelación de Plaza Italia

Plaza Italia, el icónico lugar del centro de Santiago que por años fue foco de celebraciones y manifestaciones, fue cercado en 2024 para dar inicio a las modificaciones del plan Nueva Alameda. El 5 de mayo de este año, el gobierno junto al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, despejaron parte del sector para dar inicio a la “marcha blanca” del proyecto.

Ese día se abrieron las siete pistas comprometidas en el programa, que dieron fin a la histórica rotonda Baquedano.

Las modificaciones siguieron, y el 24 de diciembre el gobernador Orrego informó que las obras en la plaza Baquedano llevaban un 82% de avance. Dentro de las novedades está la plantación de 200 árboles y la incorporación de cruces peatonales “de alto estándar”.

Por otra parte, se confirmó que la figura del general Manuel Baquedano volverá a Plaza Italia , eso sí, desde el gobierno regional señalaron que primero se debe efectuar una mantención al plinto.

Junto a la estatua de Baquedano, estará un monumento a la Premio Nobel Gabriela Mistral. Según informó Orrego, la figura debería ser instalada los primeros días de enero, mientras que la remodelación completa de la plaza podría ser inaugurada a fines del primer mes de 2026.