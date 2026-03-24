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    Mañalich cuestiona mérito de acusación constitucional contra Aguilera y afirma que tiene “probabilidad remota” de prosperar

    Consultado sobre el tema, el extitular de la cartera de Salud expresó que si es que hay que hacer alguna sanción, sería administrativa, y enfocada al círculo que rodea o rodeaba a la exministra, no a la exautoridad.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó esta jornada en entrevista con Radio Duna la acusación constitucional anunciada por el Partido Nacional Libertario en contra de la exministra Ximena Aguilera tras la polémica por la “cirugía exprés” que recibió su madre.

    Consultado al respecto, Mañalich expresó que la acusación constitucional “como mecanismo de control legítimo del Parlamento hacia el Poder Ejecutivo está absolutamente desprestigiado y desvirtuado”.

    “Se produce en la situación general, una amenaza, ‘no nos gusta esto vamos a acusar constitucionalmente’, y la probabilidad incluso, con la composición actual del Parlamento, de que eso llegue a éxito es bastante remota”, apuntó. “Es un grave error”.

    En este sentido, el exministro señaló que hay que “re-prestigiar” la acusación constitucional “como un mecanismo adecuado para controlar el gastero de las autoridades que están indicadas en la Constitución”.

    “Además, hay que entender que la premura que le ha puesto el Ejecutivo al actual Parlamento por legislar con mucha celeridad proyectos que ya están con urgencia suma o discusión inmediata, es muy gravoso", sentenció, y en ese sentido, “un proceso de acusación constitucional es un proceso, porque el tiempo de los parlamentarios, por sagrado que sea, es finito”.

    “Y en ese contexto también es una distracción del trabajo que ellos deben hacer y que probablemente no va a tener éxito”, afirmó.

    En cuanto al caso en sí, la exautoridad del Minsal también expresó que la acusación no tiene mérito para llevarse a cabo, ya que “no hay ninguna prueba”, y si es que hay que hacer alguna sanción o investigación, explicó, “corresponde a una sanción evidentemente administrativa, y en primer lugar, enfocada al círculo que rodea o rodeaba a la exministra”.

    “A mí me parece que puede haber una denuncia a la Fiscalía, a quien fuere, a la justicia ordinaria, para que investigue si hay alguna responsabilidad, pero una acusación constitucional no me parece el caso”, concluyó tajante. “Y si se tratara de una responsabilidad dudosamente inscrita en la ley, no corresponde a la exministra asumirla"

    En esto, a su parecer, indica, le correspondería dar un paso adelante y dar explicaciones el jefe de gabinete, pero a la exministra no le corresponde.

    Esto, apuntó, ya que del informe de Contraloría “no se desprende ni siquiera la sospecha de una acción indebida o una influencia directa de la exministra”.

    Más sobre:NacionalSaludMinsalXimena AguileraJaime Mañalich

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