    Nacional

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    "Me quedé quieto ahí y escuché como un jadeo, algo así como una respiración. Después, alumbré hacia abajo y ahí lo vi que estaba tendido con sangre”, contó.

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Pablo Andrews
    Pericias de Labocar en lugar en que fue baleado Javier Figueroa. Foto: captura video YouTube CHV

    La Tercera tuvo acceso a un audio en el que quedó registrado el relato del carabinero que acompañó al sargento segundo Javier Figueroa al procedimiento de fiscalización de consumo de alcohol en la vía pública en el que el uniformado resultó baleado en la cabeza en Puerto Varas.

    “Pasamos la línea del tren, estábamos en el sector de los pinos, la primera entrada, ingresamos los dos hacia adentro. Dimos un pequeño recorrido, había un camino que seguía hacia el interior, más hacia el fondo”, parte contando el uniformado.

    La fiscalización se realizó durante la madrugada, en una zona de abundante vegetación junto a una especie de barranco. La vía férrea en el lugar corre en paralelo a la avenida Nicanor García. El hecho se registró a la altura de la intersección con Pasaje 1.

    NICOLAS KLEIN/ATON

    De acuerdo al relato del uniformado que acompañaba al sargento Figueroa, su compañero le pidió que se separaran.

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado. Y él me dijo, yo voy a ir a ver por acá arriba. Por la línea del tren”, explicó.

    Después de eso, desconocidos habrían disparado al sargento.

    “Yo salí, vine corriendo, lo vi, vi la luz de la portátil y lo perdí. Entonces yo lo empecé a llamar por radio y seguía avanzando. Seguía avanzando. Llegué hasta donde están los árboles y como ya no vi nada más para allá, me devolví. Me quedé quieto ahí y escuché como un jadeo, algo así como una respiración. Después, alumbré hacia abajo y ahí lo vi que estaba tendido con sangre”, contó el uniformado.

    Según afirmó, por la línea del tren “no había nadie” y la persona o personas que dispararon debieron haber escapado por otro lugar.

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    Comandante Ramiro se querella contra Luis Hermosilla y Mario Carroza por presunta coordinación para perjudicarlo

    Presidente Kast elige a los edecanes de las Fuerzas Armadas y Carabineros que lo acompañarán durante su gobierno

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

