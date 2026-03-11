“Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

La Tercera tuvo acceso a un audio en el que quedó registrado el relato del carabinero que acompañó al sargento segundo Javier Figueroa al procedimiento de fiscalización de consumo de alcohol en la vía pública en el que el uniformado resultó baleado en la cabeza en Puerto Varas.

“Pasamos la línea del tren, estábamos en el sector de los pinos, la primera entrada, ingresamos los dos hacia adentro. Dimos un pequeño recorrido, había un camino que seguía hacia el interior, más hacia el fondo”, parte contando el uniformado.

La fiscalización se realizó durante la madrugada, en una zona de abundante vegetación junto a una especie de barranco. La vía férrea en el lugar corre en paralelo a la avenida Nicanor García. El hecho se registró a la altura de la intersección con Pasaje 1.

NICOLAS KLEIN/ATON

De acuerdo al relato del uniformado que acompañaba al sargento Figueroa, su compañero le pidió que se separaran.

“Me dijo, anda a verificar con cuidado. Y él me dijo, yo voy a ir a ver por acá arriba. Por la línea del tren”, explicó.

Después de eso, desconocidos habrían disparado al sargento.

“Yo salí, vine corriendo, lo vi, vi la luz de la portátil y lo perdí. Entonces yo lo empecé a llamar por radio y seguía avanzando. Seguía avanzando. Llegué hasta donde están los árboles y como ya no vi nada más para allá, me devolví. Me quedé quieto ahí y escuché como un jadeo, algo así como una respiración. Después, alumbré hacia abajo y ahí lo vi que estaba tendido con sangre”, contó el uniformado.

Según afirmó, por la línea del tren “no había nadie” y la persona o personas que dispararon debieron haber escapado por otro lugar.