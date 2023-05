Mineduc: en 2022 se entregaron más de 600 mil beneficios estudiantiles, la mayor cifra desde que se tiene registro

Este viernes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, entregó la cuenta público de la cartera, donde abordó los logros del Mineduc durante 2022, así como también los desafíos que enfrentan en materia educativa.

En una alocución de más de una hora, donde se revisaron 76 láminas de una presentación, el ministro tocó temáticas como el fortalecimiento de la educación pública, la inclusión y lo sucedido durante la pandemia en las salas de clases.

“Nuestro sistema educativo está enfrentando desafíos inéditos en un contexto de profundas transformaciones, que requieren de una respuesta para garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños, jóvenes y adultos que habitan nuestro país. Como Ministerio de Educación nos hemos comprometido a avanzar hacia un nuevo contrato social para la educación, como un proyecto público y de bien común, lo que ha guiado nuestro actuar en 2022″, afirmó el jefe de la cartera.

En este sentido, la autoridad fue enfático en afirmar que avanzar en el fortalecimiento de la educación pública, “es reconocer el rol histórico en el desarrollo del país, y en la promoción de la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas jóvenes y adultos”.

“Durante el 2017 como país decidimos avanzar en una acuerdo político transversal en una reforma estructural, que permitiera superar los embates de esa lamentable política implementada en dictadura que fue la municipalización, creando el sistema nacional de educación pública establecido en la ley 21.040, que le otorga al estado la responsabilidad de proveer una educación pública gratuita laica y de calidad integral en todos los jardines infantiles, escuelas y liceos públicos del país”, sostuvo el titular de Educación.

En esta línea, indicó, la experiencia en estos primeros seis años de instalación del sistema “ha mostrado avances, algunas mejoras, pero también muchas complejidades y tremendos desafíos que queremos asumir como gobierno”. Especialmente, destacó, en los procesos de traspaso e implementación de los servicios locales.

“Necesitamos consolidar una nueva relación del Estado con los establecimientos educativos, permitiéndonos asegurar y garantizar las condiciones para el derecho a la educación de forma igualitaria y sin discriminación, fortaleciendo especialmente el nivel intermedio como garante y articulador de las condiciones para la mejora educativa”, afirmó.

Según destacó la autoridad durante la cuenta pública, durante el año 2022 se entregaron 625.521 beneficios estudiantiles, siendo esta “la mayor cifra de todos los años anteriores”.

“De ellos, 475.252 corresponden a gratuidad, superando en un 8,2% la colocación de beneficios respecto al año 2021. La gratuidad ha alcanzado su punto más alto, representando el 88,1% de los aportes ejecutados para el financiamiento estudiantil el año 2022″, afirmó.

Por otra parte, anunció, en cuanto al plan de acción que esperan aplicar este año y el próximo, este 2023 impulsarán el proceso de actualización del currículum nacional a través de un congreso pedagógico y curricular, el cual “aportará en un diálogo amplio, con participación de todo el país” y que incluirá reflexiones en torno a la educación en el contexto a los desafíos actuales en cuanto a qué quieren los niños, niñas y jóvenes aprender; cómo quieren aprender y también dónde quieren aprender.

Sobre este punto, la autoridad indicó que la pandemia ejerció un cambio que no hay que ignorar y que está pendiente a discutir.

“De los 50.529 estudiantes desescolarizados el año 2022, el 26% -número importante- estaban en nuestros registros para rendir exámenes libres. Tenemos que dar esa discusión como país respecto de estas modalidades nuevas que parece que con la pandemia han llegado también para instalarse. Esa discusión no la hemos hecho como país, respecto a si la educación va a ser siempre dentro de las aulas o no”, afirmó.

Junto con esto, sostuvo la autoridad, continuarán en el marco de la Reactivación Educativa con las distintas estrategias que se han implementado para así recuperar las oportunidades de aprendizaje para todas y todos los estudiante, así como también continuarán avanzando en una propuesta para una educación en Afectividad y Sexualidad Integral, con el objetivo de transformar los espacios educativos en espacios de cuidado, “donde todos puedan aprender, sin sesgos, sin discriminaciones, y libres de toda violencia y discursos de odio”.

En este ámbito, destacó el secretario de Estado, han impulsando importantes iniciativas, tales como las Jornadas Nacionales para una Educación No Sexista que se realizaron el año 2022, y el lanzamiento hace dos días de cartillas para la atención de la diversidad de la población LGBTIQA+.

“Esto no es una agenda de nicho, y esta no es una idea ni del ministro ni del gobierno. Estamos hablando de derechos humanos, de igualdad de oportunidades para todas y todos”, indicó. “Hoy al terminar el mes de abril, tenemos tres casos muy dramáticos de intentos de suicidios de jóvenes, uno de ellos se concretó. Por situación de abuso, de violencia y de bullying, dentro de los establecimientos educativos”.

“Esto no tiene que ver con una agenda particular, tiene que ver con derechos humanos, con igualdad para todas y todos. Ninguna escuela en Chile no puede ser un espacio para acogida y bienestar”, sostuvo tajante.