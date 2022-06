Ministra del Medio Ambiente y cierre de fundición Ventanas: “Con esta medida no se soluciona todo, es un primer paso”

“Yo diría que este es un momento, como dijo el presidente del directorio de Codelco, histórico. Un punto de inflexión. Con esta medida no se soluciona todo, es un primer paso. Un primer paso que para un gobierno ecologista lo hemos denominado el de una transición, esto es un proceso”, manifestó esta noche la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, al referirse a la decisión del directorio de Codelco del cierre progresivo de la fundición de Ventanas.

Rojas agregó que dicha transición “es social, ecológica y que debe ser justa. Ese es el sello del gobierno. Eso significa que los costos de los procesos que vayamos a emprender no los pueden seguir sigan pagando los que siempre los han pagado, las personas que viven en Quintero, Puchuncaví y Concón. Y también significa que los beneficios que vendrán de esta transición tienen que ser repartidos equitativamente de manera territorial”.

Para la secretaria de Estado, lo que ocurre con la fundición de Ventanas “es una situación que lleva décadas y no es aceptable. No es aceptable exponer a nuestros niños y niñas , persona mayores, vulnerables, enfermos a estos niveles de contaminación”. “Es una zona que tiene un alto nivel de degradación, no solamente aire, también es el suelo y el agua”, aseguró.

Otras empresas

La ministra de Medio Ambiente también se manifestó sobre el resto de las faenas industriales que operan en la zona. “Efectivamente, en este polo hay 16 empresas y por el plan de descontaminación para Quintero, Puchuncaví y Concón todas deben tener una plan operacional. Por lo mismo, con la Seremía de Medio Ambiente le hemos solicitado a las empresas actualizar las medidas para sus planes operacionales”.

Indicó que “lo que hemos privilegiado es un enfoque preventivo, queremos reducir al máximo los riesgos en la salud. Y en esa línea se decretó una alerta sanitara que le permite al Ministerio de Salud pedir la paralización parcial o total en caso de mala ventilación”.

Respecto a las protestas de los trabajadores de la fundición, aseveró que “este es un trabajo que se hace con los y las trabajadores y con sus familias. Transición justa significa que no van a pagar los costos los que siempre los han pagado. Totalmente comprometidos con los trabajadores de Ventanas, Concón, Quintero y Puchuncaví”.