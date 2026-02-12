Ministra Orellana critica trato del PC con Jeannette Jara: “Sus compañeros deberían tratarla con más respeto”

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, criticó este miércoles al Partido Comunista (PC) por el trato brindado a la excandidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, quien milita en dicha colectividad y pidió “más respeto” a su figura luego de su resultado electoral.

Esto, luego de que altos dirigentes del partido, como Juan Andrés Lagos -integrante de la Comisión Política de la colectividad- y el exdiputado, miembro del comité central, Hugo Gutiérrez “rayaran” la cancha a la exabanderada con respecto a su postura con Cuba.

En medio de la aventura presidencial, en septiembre pasado, Jara sostuvo que en el régimen que gobierna la isla “claramente no es una democracia”.

En ese contexto, en entrevista con CNN Chile, Orellana evitó calificar los dichos de los mismos personeros comunistas en contra del Presidente Gabriel Boric, a quien Gutiérrez tildó de “cobarde” y “servil” con Estados Unidos. Sin embargo, sí lo hizo para defender a la excandidata oficialista: “Creo que deberían tener consciencia en el trato que se le da a Jeannette Jara”.

“A una persona que acaba de conseguir una votación de 5 millones de votos y que ha logrado una reforma de pensiones, sus propios compañeros la deberían tratar con más respeto”, criticó Orellana por el trato obtenido por la exministra del Trabajo de la administración de Boric.

El “rayado” de cancha a Jara

Hace una semana, Gutiérrez le dijo a Lagos en un programa de streaming que “ustedes nos han representado a todos (con su visita a la isla)”.

“No creo que haya dentro de nuestras filas (del PC) alguien que no encuentre en este partido la trinchera para solidarizar con Cuba. En este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”, agregó Gutiérrez en torno a las definiciones que deben tener los militantes del PC.

Posteriormente reforzó que si alguien considera a Cuba algo distinto a una “democracia”, “no está en el lugar adecuado”, tras lo cual surgió la polémica por la militancia de Jara, quien recibió guiños de distintos militantes del Partido Socialista (PS) para dejar la tienda donde milita desde los 14 años, según sus dichos.