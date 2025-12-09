Ministro Elizalde por bots que difundieron fake news: “Lo que le pasó a Evelyn Matthei fue muy injusto”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó esta jornada el ambiente ante las próximas elecciones presidenciales, así como también las fake news y los dichos del diputado republicano Juan Meza, quien se manifestó a favor de conmutar penas a reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluso si han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

Consultado sobre cómo ha sido el proceso electoral que se ha vivido hasta ahora y el clima que se ha gestado, Elizalde apuntó que a su parecer hay “un desafío para la democracia” y en general, para todas las democracias occidentales, “que es la importancia que el debate se realice sobre base de datos contrastables, fidedignos, oficiales, que reflejen lo que efectivamente ocurre en la realidad”.

En esto, sostuvo, se ha visto una dinámica que se ha expresado también en otras democracias en América Latina y en Europa, “donde a veces hay fake news, las mentiras, y ahora incluso estamos en presencia de lo que se llama los deepfakes”.

“Todo creado con inteligencia artificial es muy difícil de distinguir, y son desafíos por tanto que tenemos para la democracia”, sentenció.

En esta campaña, indicó, han habido fake news, por intención y también por errores.

“Basta recordar lo que la propia ex candidata Evelyn Matthei en su momento denunció”, indicó, “Todos vimos en las redes sociales como se va a entender, poco más que estaba inhabilitada mentalmente para desempeñar la presidencia de la República, y eran vídeos editados”.

“ Yo creo que lo que le pasó a ella fue muy injusto, muy injusto, y por eso tenemos que estar muy alerta ante quienes ocupan esa herramienta para desprestigiar a sus adversarios o competidores ”, indicó, añadiendo que existe una denuncia que está siendo llevada adelante por el Ministro Público.

Matthei, quien en un comienzo apuntó como responsable a la candidatura de José Antonio Kast, “señaló que incluso se iba a querellar, después de su propio sector, no la avalaron en esa decisión. Pero yo digo, al margen del caso concreto, porque cuando es alguien de un sector político es quienes lo condenan, cuando es del sector político guardan silencio”.

“Yo creo que aquí finalmente hay que defender un principio, y el principio es que la campaña tiene que realizarse sobre la base de un debate informado, con información veraz, fidedigna, y sobre todo un espíritu constructivo, debatir lo que es mejor para el país, contrastar ideas, sin descalificarnos unos a otros”, señaló.

Por otra parte, y consultado sobre qué tema ha generado inquietud en el gobierno respecto a estas realidad que se han presentado por parte de los candidatos, Elizalde apuntó a que son varios, pero que uno en particular es que en las últimas semanas “se ha instalado, por ejemplo, que hay una estampida de personas que quieren salir del país”.

“Y la información que proporciona la PDI y que ahora en enero se indica lo contrario”, sentenció.

Elizalde: “La propuesta que hace el diputado Meza es aberrante”

Por otra parte, y sobre las declaraciones del diputado republicano Juan Meza, emitidas el pasado jueves en CNN, quien al ser consultado sobre si estaría de acuerdo con indultar a violadores de niños dijo que “no hay que hacer distinción”, si es que la persona tiene una enfermedad terminal, Elizalde reiteró su rechazo a la iniciativa.

“La propuesta que hace el diputado Meza es aberrante. Nosotros creemos que quienes cometen delitos, y particularmente quienes cometen delitos graves, tienen que cumplir la totalidad de su condena. El lugar de los criminales es en la cárcel”, sentenció tajante.

“Estamos hablando de algunos casos de personas que tienen más de mil años de condena, producto de la serie de atrocidades que han cometido. No una, sino que muchas”, apuntó. “Hay que darle a las personas privadas de libertad el trato digno que merecen por su condición de seres humanos. Y en eso hay que ser claros. Pero cumpliendo su condena”.

Consltado si el candidato Kast ha sido preciso en esta materia, Elizalde apuntó a que ha sido “ambiguo”.

“Cuando se le preguntaba antes, decía que estaba por liberarlo (a Krassnoff). Ahora, quizás por razones de campaña, está esquivando una respuesta más explícita”, apuntó. “Pero a Meza parece que es el que se le salió lo que están pensando, y mete en el paquete a violadores y abusadores de menores”.