VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Elizalde por bots que difundieron fake news: “Lo que le pasó a Evelyn Matthei fue muy injusto”

    La autoridad también abordó la propuesta del diputado republicano Juan Meza quien se mostró a favor de conmutar las penas a los reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluyendo a quienes han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    El ministro del Interior Álvaro Elizalde.

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó esta jornada el ambiente ante las próximas elecciones presidenciales, así como también las fake news y los dichos del diputado republicano Juan Meza, quien se manifestó a favor de conmutar penas a reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluso si han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

    Consultado sobre cómo ha sido el proceso electoral que se ha vivido hasta ahora y el clima que se ha gestado, Elizalde apuntó que a su parecer hay “un desafío para la democracia” y en general, para todas las democracias occidentales, “que es la importancia que el debate se realice sobre base de datos contrastables, fidedignos, oficiales, que reflejen lo que efectivamente ocurre en la realidad”.

    En esto, sostuvo, se ha visto una dinámica que se ha expresado también en otras democracias en América Latina y en Europa, “donde a veces hay fake news, las mentiras, y ahora incluso estamos en presencia de lo que se llama los deepfakes”.

    “Todo creado con inteligencia artificial es muy difícil de distinguir, y son desafíos por tanto que tenemos para la democracia”, sentenció.

    En esta campaña, indicó, han habido fake news, por intención y también por errores.

    Basta recordar lo que la propia ex candidata Evelyn Matthei en su momento denunció”, indicó, “Todos vimos en las redes sociales como se va a entender, poco más que estaba inhabilitada mentalmente para desempeñar la presidencia de la República, y eran vídeos editados”.

    Yo creo que lo que le pasó a ella fue muy injusto, muy injusto, y por eso tenemos que estar muy alerta ante quienes ocupan esa herramienta para desprestigiar a sus adversarios o competidores”, indicó, añadiendo que existe una denuncia que está siendo llevada adelante por el Ministro Público.

    Matthei, quien en un comienzo apuntó como responsable a la candidatura de José Antonio Kast, “señaló que incluso se iba a querellar, después de su propio sector, no la avalaron en esa decisión. Pero yo digo, al margen del caso concreto, porque cuando es alguien de un sector político es quienes lo condenan, cuando es del sector político guardan silencio”.

    “Yo creo que aquí finalmente hay que defender un principio, y el principio es que la campaña tiene que realizarse sobre la base de un debate informado, con información veraz, fidedigna, y sobre todo un espíritu constructivo, debatir lo que es mejor para el país, contrastar ideas, sin descalificarnos unos a otros”, señaló.

    Por otra parte, y consultado sobre qué tema ha generado inquietud en el gobierno respecto a estas realidad que se han presentado por parte de los candidatos, Elizalde apuntó a que son varios, pero que uno en particular es que en las últimas semanas “se ha instalado, por ejemplo, que hay una estampida de personas que quieren salir del país”.

    Y la información que proporciona la PDI y que ahora en enero se indica lo contrario”, sentenció.

    Elizalde: “La propuesta que hace el diputado Meza es aberrante”

    Por otra parte, y sobre las declaraciones del diputado republicano Juan Meza, emitidas el pasado jueves en CNN, quien al ser consultado sobre si estaría de acuerdo con indultar a violadores de niños dijo que “no hay que hacer distinción”, si es que la persona tiene una enfermedad terminal, Elizalde reiteró su rechazo a la iniciativa.

    La propuesta que hace el diputado Meza es aberrante. Nosotros creemos que quienes cometen delitos, y particularmente quienes cometen delitos graves, tienen que cumplir la totalidad de su condena. El lugar de los criminales es en la cárcel”, sentenció tajante.

    “Estamos hablando de algunos casos de personas que tienen más de mil años de condena, producto de la serie de atrocidades que han cometido. No una, sino que muchas”, apuntó. “Hay que darle a las personas privadas de libertad el trato digno que merecen por su condición de seres humanos. Y en eso hay que ser claros. Pero cumpliendo su condena”.

    Consltado si el candidato Kast ha sido preciso en esta materia, Elizalde apuntó a que ha sido “ambiguo”.

    “Cuando se le preguntaba antes, decía que estaba por liberarlo (a Krassnoff). Ahora, quizás por razones de campaña, está esquivando una respuesta más explícita”, apuntó. “Pero a Meza parece que es el que se le salió lo que están pensando, y mete en el paquete a violadores y abusadores de menores”.

    Más sobre:NacionalÁlvaro ElizaldeEvelyn Matthei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Balanza comercial de Chile se impulsa a su mayor nivel en siete meses y exportación de cobre también sube

    Trump advierte a Maduro de que tiene “los días contados” en Venezuela

    Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel

    Kaiser defiende que Kast “no es malo debatiendo” y afirma que tiene “una pequeña desventaja de género” frente a Jara

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de femicidio en Estación Central

    Jefe de campaña de Kast y flanco abierto por el diputado Meza: “En el plan de gobierno no hay ningún tipo de indulto”

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Comienzan matrículas de la Admisión Escolar 2026: revisa cómo hacer el trámite y los documentos necesarios

    Comienzan matrículas de la Admisión Escolar 2026: revisa cómo hacer el trámite y los documentos necesarios

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    Comienzan matrículas de la Admisión Escolar 2026: revisa cómo hacer el trámite y los documentos necesarios
    Chile

    Comienzan matrículas de la Admisión Escolar 2026: revisa cómo hacer el trámite y los documentos necesarios

    Ministro Elizalde por bots que difundieron fake news: “Lo que le pasó a Evelyn Matthei fue muy injusto”

    Kaiser defiende que Kast “no es malo debatiendo” y afirma que tiene “una pequeña desventaja de género” frente a Jara

    Balanza comercial de Chile se impulsa a su mayor nivel en siete meses y exportación de cobre también sube
    Negocios

    Balanza comercial de Chile se impulsa a su mayor nivel en siete meses y exportación de cobre también sube

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago
    Tendencias

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas

    IND reagenda recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas
    El Deportivo

    IND reagenda recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    Lucas Cepeda asume el año de crisis en Colo Colo: “Estuvimos al debe y somos todos responsables”

    Cristobal Campos vuelve a la carga contra Azul Azul: “No he recibido ninguna ayuda de Universidad de Chile”

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”
    Cultura y entretención

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Trump advierte a Maduro de que tiene “los días contados” en Venezuela
    Mundo

    Trump advierte a Maduro de que tiene “los días contados” en Venezuela

    Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel

    Premio Nobel de la Paz: Retrasan conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile