Minsal confirma el fallecimiento de una segunda persona por coronavirus

El Ministerio de Salud informó esta mañana del fallecimiento de una segunda persona por coronavirus.

De acuerdo a la cartera, se trata de una mujer de 78 años, que padecía de cáncer pulmonar avanzado y que residía en la comuna de Maipú.

“La paciente ingresó ayer al Hospital El Carmen de Maipú con síntomas respiratorios. Según protocolo fue sometida a toma de muestra para examen de coronavirus, resultado que fue informado hoy por el Hospital Lucio Córdova, uno de los centros certificados para confirmación diagnóstica de esta enfermedad”, informó la cartera.

Información de Cathy Barriga y críticas de gobierno

La información había sido entregada minutos antes por la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en un contacto con el matinal de Mega, lo que generó críticas por parte del gobierno.

“Esta información la tenemos gracias a esta creación de una brigada directa que hicimos con el hospital”, dijo la edil. “Lo estoy comunicando porque soy la alcaldesa de Maipú y las cosas que pasan en la comuna representan a la comunidad”, añadió.

En ese mismo espacio televisivo, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, criticó a Barriga por comunicar el fallecimiento antes que el Minsal. "Corresponde que el Minsal informe oficialmente. Dentro de todos los contactos que deben dar una vez confirmado este positivo, obviamente está la municipalidad por la posibilidad cierta que haya tenido alguna atención en un centro de salud y haya que protocolizar algo y pesquisar esos contactos. Ahí entiendo que se informa a la municipalidad de esta situación, pero eso no es para que los alcaldes salgan a anunciar el fallecimiento de una persona. (...) Hay toda una comunidad que tiene que enterarse de la mejor manera posible, para finalmente no entrar en una angustia de si tiene o no riesgo”.

“Necesitamos una sola voz, necesitamos solamente una línea comunicacional. Eso fue lo que se logró ayer con la mesa social del coronavirus", añadió.

Cerca de las 10.00, el ministro de Salud Jaime Mañalich entregó un nuevo balance por el coronavirus, donde informó que hay 746 personas contagiadas. No se informó de fallecidos en la oportunidad.

"El ministro (Mañalich) se enteró cerca de las 10.30 de la mañana, después que había dado el recuento de nuevos contagiados”, dijo Rubliar.

El sábado se registró la primera persona fallecida por el Covid-19: una mujer de 82 años de Renca.