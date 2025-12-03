VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Minsal se adelanta al verano: refuerza urgencias y activa campaña frente a riesgos por calor extremo

    Esta temporada aumentan las consultas, porque el calor, además de provocar deshidratación y golpes de calor, también incide en más cuadros gastrointestinales, mayor actividad de la araña de rincón y un alza en la exposición al hantavirus y otras enfermedades estacionales.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Aún quedan unas semanas para que inicie el verano, pero el clima no dice lo mismo. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó una alerta por altas temperaturas extremas para las dos siguientes jornadas en la zona central, fenómeno que ya se sintió este miércoles. Y así como el invierno trae riesgos, el calor extremo también implica amenazas para la salud.

    Y no solo las que produce que las altas temperaturas, como los golpes de calor, sino que también otros problemas, pues el clima también favorece la aparición de arañas de rincón, el hanta e incluso enfermedades transmitidas por alimentos. Por esta razón, el Ministerio de Salud decidió tomar varias medidas.

    En conversación con La Tercera, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, afirmó que se lanzó -por segundo año consecutivo- la Campaña de Verano. Además, todos los miércoles las autoridades tendrán reuniones para analizar el panorama. Asimismo, harán puntos informativos semanales para informar de las prevenciones.

    En ese contexto, la subsecretaria explica que “el calor extremo es un factor de riesgo para el desarrollo de problemas de salud que varían desde leves hasta potencialmente mortales y la exposición al calor exacerba afecciones de salud comunes, incluidas enfermedades cardíacas, respiratorias y renales”.

    Debido a todos los riesgos en los que traducen las altas temperaturas, Albagli también afirma que decidieron reforzar la red con el monitoreo de las urgencias. Además confirma que “hemos fortalecido la capacidad instalada del personal de salud en el reconocimiento temprano y manejo clínico de los efectos del calor, a través de orientaciones técnicas y capacitaciones en la red asistencial”.

    Con todo, de momento, la autoridad asegura que no se ha registrado un aumento de consultas.

    “Desde la Red asistencial, se han reforzado los mecanismos de vigilancia clínica y la coordinación entre los servicios de salud, seremis y los establecimientos de la red para asegurar la detección precoz de cuadros compatibles con enfermedades transmitidas por alimentos, por exposición al calor y también otro tipo de problemas de salud que puedan vincularse a eventos de relevancia pública, como los incendios forestales”, detalla la subsecretaria.

    Además, recalca que la campaña de verano pone especial atención en varios efectos para la salud. Entre ellos están las enfermedades zoonóticas, como el hantavirus, y las transmitidas por mosquitos.El plan considera, además, las enfermedades transmitidas por alimentos, porque el calor facilita la proliferación de agentes que pueden contaminarlos en cualquier etapa de su preparación o consumo. Y además, otros riesgos propios del verano como la deshidratación, las quemaduras solares y el golpe de calor.

    Carga a la red

    Karem Muena, jefa del Servicio de Urgencias de Clínica Dávila Vespucio afirma en el sector privado, las personas también recurren a los centros: “el calor tiene repercusiones en la salud de las personas. Efectivamente, hay mayores consultas como por ejemplo, por gastroenteritis. Y es que el calor genera proliferación de bacterias en los alimentos que pierden la cadena de frío, y eso provoca más cuadros infecciosos gastrointestinales".

    Y añade que “las altas temperaturas también afecta a los adultos mayores, niños, embarazadas y a las personas que trabajan al aire libre, porque produce deshidratación, cefalea, fatiga e irritabilidad. Entonces, en ese ámbito también tiene un impacto importante en la salud”.

    El director ejecutivo del Ipsuss,Jorge Acosta, afirma que se pueden tomar varias medidas prevenir riesgos en esta época como mantenerse bien hidratado y evitar la exposición al sol. También recomienda, para prevenir el hantavirus, evitar el contacto con roedores, no caminar entre malezas, almacenar los alimentos en recipientes cerrados. Además, recalca que es clave mantener siempre la cadena de frío de los alimentos para evitar su descomposición.

    Y frente a las próximas jornadas recomienda que “las olas de calor pueden generar síntomas significativos si existe una exposición prolongada al sol. Se debe consultar en caso de deshidratación, compromiso de conciencia, hipertermia o quemaduras extensas de la piel”.

