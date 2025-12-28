SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Minvu atribuye observaciones de Contraloría a “auditorías de estados financieros del 2021 o anteriores”

    El último Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) reveló que 73 entidades públicas presentaban "falta de evidencia" para validar sus estados financieros. En el caso de Vivienda, los recursos alcanzaban los 1.720.839.000 de pesos.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Minvu e informe de la CGR sobre desorden financiero: "Corresponden a auditorías de estados financieros del año 2021 o anteriores"

    El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se refirió durante la jornada del sábado al documento publicado esta semana por la Contraloría General de la República (CGR) que revelaba que 73 entidades publicas presentaban “falta de evidencia” para validar sus estados financieros.

    El Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) presentado por el organismo fiscalizador realizó un estudio entre los años 2020 y 2024 de los estados financieros de estas entidades públicas. Según lo detectado por la CGR, el 100% de los casos revisados se emitió “abstención de opinión”, lo que significa que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.

    En el caso particular del Minvu, los recursos objetados en la abstención de opinión alcanzarían un total de 1.720.839.000 de pesos, correspondientes en particular a tres Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) y al Parque Metropolitano de Santiago. En el detalle de la CGR, Vivienda solo estaría detrás de los recursos objetados a Defensa.

    En ese contexto, a través de un comunicado, el Minvu explicó que “en el caso de los tres Servicios de Vivienda y Urbanización y el Parque Metropolitano de Santiago, los hallazgos corresponden a auditorías de estados financieros del año 2021 o anteriores”.

    “Se menciona en dicho informe que, los recursos objetados en la “abstención de opinión” alcanzan los $1.720.839.000 de pesos en caso de este organismo público. Por lo tanto, los informes han generado distintas medidas e instancias según corresponda", agregaron al respecto.

    Por otro lado, el ministerio señala que estaría comprometido a “la entrega de mayores antecedentes para los organismos que así lo requieran. De esta manera, buscamos como institución llevar a cabo los procesos como corresponde y con la mayor transparencia como nos mandata la ley”.

    En ese sentido, mencionan que se encuentran “en contacto con la Contraloría General de la República, que nos hizo llegar los antecedentes y donde se les solicitó una reunión para aclarar los datos y criterios”.

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad