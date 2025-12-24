Elizalde recalca que estudio sobre desorden financiero detectado por Contraloría empezó en el gobierno de Piñera

En el Peaje Agua Amarilla, en la comuna de Tomé, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al desorden financiero detectado por la Controlaría General de la República en 73 entidades públicas.

Según el informe del organismo, existiría una “falta de evidencia” para validar los estados financieros de dichas entidades entre los años 2020 y 2024.

Al respecto, el jefe de gabinete señaló que “es necesario precisar que estamos hablando de un informe de la Contraloría que comprende el periodo que se inicia el año 2020, antes de que asumiera el nuevo gobierno”. Precisamente, en ese periodo el Presidente de turno era Sebastián Piñera.

En ese marco, Elizalde remarcó que una vez que el gobierno tenga “a la vista el detalle del informe”, se analizarán eventuales acciones.

“Hay que ver si se trata de procedimientos que tienen que ser corregidos u otro tipo de sugerencias o recomendaciones que la propia Contraloría pueda realizar al respecto”, explicó.

En ese sentido, señaló que “cuando se tenga a la vista el detalle, nos pronunciaremos al respecto, pero es necesario precisar que el periodo al cual se refiere se inicia el año 2020 y termina el año 2024″.