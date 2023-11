Otros cuatro deportistas cubanos presentan solicitud de refugio en Chile: 10 ciudadanos de ese país han realizado el trámite

Durante este jueves, cuatro deportistas cubanos llegaron hasta el Departamento de Refugio y Reasentamiento del Departamento del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar formalmente refugio en Chile.

La información fue corroborada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien en su cuenta de la red social X señaló: “Esta mañana el Servicio Nacional de Migraciones recibió nuevas solicitudes de refugio de deportistas cubanos. El Gobierno analizará con la mejor disposición y prontitud dichas solicitudes”.

Hasta ahora 10 son los atletas que han realizado este trámite en el edificio ubicado en calle San Antonio, en la comuna de Santiago. Ayer, cinco deportistas que participaron en Santiago 2023 y que se fugaron de la Villa Panamericana llegaron acompañados de sus abogados representantes, José María Hurtado y Mijail Bonito, mientras que otro lo hizo el martes.

En cuanto a los deportistas que abandonaron las filas de la delegación caribeña luego de las competencias panamericanas Santiago 2023, la lista la conforman 11 personas: también se sumaron tres miembros del equipo de remo de Cuba, cuyos nombres aún no son públicos y quienes no se presentaron este miércoles para regresar a su país. Los otros son seis hockistas, un atleta y una basquetbolista. Esta última habría sido la primera en desertar, de acuerdo a los propios medios cubanos: Betsy Guilarte Zamora, quien dejó su delegación antes de competir.

El martes pasado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que la delegación cubana era de 412 personas. “De esos 412, 391 ya salieron del país. O sea, hay 21 integrantes de la delegación que se mantienen en territorio chileno”. Según explicó, los cubanos que se “fugaron” se encuentran en situación migratoria regular en Chile, ya que entraron al país con una visa que les permite estar 90 días sin inconvenientes.

Ese mismo día, el abogado Mijail Bonito expresó que los deportistas se encontraban “en distintas regiones”.

La deserción de los cubanos quedó al descubierto el domingo 5 de noviembre. Ese día se informó que, el día anterior, a solo un día que finalizara Santiago 2023, seis hockistas cubanas abandonaron su delegación para evitar volver a su país. Las atletas no se sumaron de vuelta a su delegación luego de la caída de la selección ante Uruguay en hockey.

A lo largo de 2023, más de 60 deportistas de Cuba han abandonado a sus delegaciones durante competencias que se desarrollan en el extranjero. Por ejemplo, durante el desarrollo de la Copa de Oro, en Estados Unidos, fueron más de cinco los futbolistas que decidieron escapar del hotel en que alojaban.

La versión de una de las hockistas fugadas

El miércoles, una de las jugadoras de hockey que se fugó de la Villa Panamericana entregó su versión de los hechos. Contó detalles del plan para escapar de su delegación y explicó los motivos que la llevaron a dejar su país.

“En Cuba ya tenía pensado lo que iba a hacer. Íbamos a salir desde la cancha (después de que jugaron contra Uruguay), pero no se pudo. Luego, llegando a la Villa, las chicas entraron por una puerta y nosotros salimos por la otra. Incluso nos cruzamos con un profesor de nosotros y nos tuvimos que esconder. Hubo un poco de miedo, un poco de susto”, detalló Yunia Milanés a Canal 13.

Ahí también contó los serios problemas de insumos que tienen para practicar su disciplina en Cuba. “Pasamos por una racha muy mala, no teníamos calzado, no teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara y tuvimos que esperar que nos dieran una donación y que el país la aprobara para volver a entrenar”, confesó.